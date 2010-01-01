



«Ангелы на четырех лапах», «сама любовь», «комочек света» – так называет собак Яна Кутасова. А «Островок надежды» - это волонтерский центр помощи бездомным животным, который располагается в селе Чобановка Новоаненского района... Пока располагается, ибо вскоре контракт об аренде земли под центр истекает. А он заключен без права на продление.

Наталья Силицкая

Уметь любить

Вообще-то приют не просто для бездомных созданий, а для тех, кто серьезно пострадал от рук человека. У каждого животного (а здесь более 150 собак и несколько десятков кошек) своя трагическая судьба и счастливое спасение. И все это благодаря заботам трех самоотверженных женщин — основательниц «островка» – Людмилы Погурской, Юлии Аксеновой и Елены Ерофеевой. А еще ветеринара Александра Подымова, приезжающего из своего ветеринароного центра несколько раз в неделю, двух постоянных специалистов, которые круглосуточно на посту, рядом со своими подопечными, и — к счастью – еще массы добровольных помошников – волонтеров, опекунов и просто доброжелателей.

Работники и ветеринар получают небольшую зарплату. Чтобы было понятно, только на аренду и зарплату необходимо 15 тысяч леев ежемесячно. А нужны еще продукты, лекарства и прочее.

Следить за подопечными 24 часа в сутки — нелегкий труд: кормить, четко следовать назначенному курсу лечения, ухаживать после выздоровления. При этом, необходимо знать правила собачьей стаи и кошачьих кланов. Вольеров на территории в 60 соток помещается не так много, а собак в них нужно разместить с учетом их поводок и возможностью дружного существования. Ошибешься, и «не ту» собаку могут покалечить ее собратья. Надо знать симптомы заболеваний, чтобы вовремя заметить, если что-то не в порядке. И, наконец, их надо уметь любить!

Мечта Яны Кутасовой

Моя героиня лет шесть назад тоже стала волонтером этой удивительной организации. Хотя у нее забот хватало: две взрослые дочери, внук (сейчас уже двое), любимый «собачий сын» (помесь пекинеса и шицу) Кузя. Ныне в семью влились еще шесть кошек (все «подобрыши», последняя – буквально на днях).

Яна — красивая, эпатажная, творческая личность, с которой не соскучишься. У нее уйма увлечений в прошлом, настоящем и будущем, начиная с коллекционирования кукол, черепашек, художественных скульптур и полотен. У Яны любовь к ярким интерьерам и дизайнерской одежде, хорошим книгам и фильмам, авторской песне в частности, и поэзии, и музыке в целом, и прочая, и прочая!

Раньше ей вполне доставало творческо-художественных поисков. Но вот, лет восемь назад, как «шандарахнуло»... И сейчас она мечтает о постоянном (собственном) клочке земли для «Островка надежды»!

Третий глаз или точка невозврата

… Эта самая точка была достигнута благодаря черной Джа (самая первая кошка, которую «усыновила» Яна). Джа неожиданно появилась в жизни Яны и изменила ее безвозвратно. Однажды вечером, будучи в Нетании (Израиль) она услышала кошачьи призывы о помощи. Яна спустилась вниз только посмотреть, но уже не смогла уйти одна. Сегодня Джа — черная своенравная красавица, начальница домашнего кошачьего клана.

Следующим пошел одноглазый Зоро (Зорик), которого спасли израильские дети после гибели его мамы. Затем появились донельзя истощенные, больные брат с сестрой, чей надрывный плач доносился из какой-то трубы на хоздворе. Теперь это «снежные» Пантелеймон – шаловливый и дружелюбный кот, уверенный, что все на свете его любят, и Анфиса — пушистая модель-недотрога (ну чистая Мерлин!). Потом, когда умерла мама Яны, пришлось взять ее Симочку.

Последнее усыновленное дитя — малышка Эля (в честь девочки из «Волшебника Изумрудного города»). Как ни горько об этом рассказывать, Яна признается, что сама ее случайно сбила. Но есть оправдание: в тот день они с активистами «Островка надежды» подобрали умирающую собаку, возили ее ночью в ветеринару, затем в приют. Собаку спасли, а вот кошку, перебегающую дорогу, Яна в темноте не заметила. Услышала глухой удар, остановилась... На дороге лежала Эля. Пришлось вновь ехать к врачу. Теперь Яна ощущает собственную ответственность за судьбу счастливо спасенной. И вправду, будь в машине кто-то другой, и не заметил бы, что произошло. Тогда спутилась бы за кошачьей душой радуга (выражение из лексикона «островитян»).

- Создатель, наверное, не зря шандарахнул меня по голове, заставив проникнуться бедами братьев наших меньших, – признается наша героиня. – Я иногда прошу: Господи, не давай мне всех их видеть! Они ведь повсюду — брошенные, несчастные, обиженные! Но, думаю, в каждом событии, в каждом живом существе присутствует высший смысл. И говорят, Бог дает по силам. Благодаря моим мохнатым ангелам, я теперь все в жизни вижу по-другому. По-другому оцениваю людей, распределяю время, расставляю приоритеты. Уверена, что в каждой кошке, и особенно в каждой собаке сконцентрирован белый свет! В них черного, подлого нет совсем. Мы — люди — гораздо хуже! Мы не умеем так беззаветно любить и прощать... Ведь даже пострадав от человека, они все равно продолжают ему доверять, не вспоминая предательства. Из-за этого они так уязвимы перед извергами в человечьем обличье.

Она выносит торбы с едой, и проходит свой ежедневный круг, выдерживая атаки сомнительных представителей рода человеческого, которым кажется, что беззащитные собаки и кошки — вот эти теплые любвеобильные комочки – представляют опасность. Именно такие «нелюди», убеждена моя собеседница, нарочно сбивают и травят животных, наслаждаются видом страданий тех, кто слабее. И своих детей воспитывают в том же ключе.

- К сожалению, подобное отношение к домашним животным типично для всего пространства СНГ, для экономически проблемных зон, – размышляет Яна, – В Европе, Израиле, Америке не могут понять, что такое «гицель». Наоборот, существуют законы, преусматривающие строгое наказание за жестокое обращение с животными. Там тоже иногда сбивают зверюшек. Но никогда не уедут просто так, обязательно остановятся, вызовут службу спасения. А у нас даже труп с дороги некому убрать.

Все это, в конце концов, по мнению Яны, приведет к страшным последствиям. Вначале ребенок наблюдает, как забивают собаку, потом будет делать то же самое. И вот уже мы наблюдаем, как подростки издеваются над слабыми, читаем, как кто-то убил собственную бабушку, потому что не дала ему денег на смартфон. Отсюда волны насилия, немотивированной жестокости, агрессии, так возникают войны...

Бездомные в квадрате

Усатой-полосатой Эле повезло, она теперь — домашний талисман: Яна надеется, что спасенная девочка «нашепчет Гудвину» и тот поможет ей со «сбычей мечт» (напомню, с приобретением хотя бы 60 соток для приюта). Потому что вот уже в третий раз «Островок надежды» вынужден будет освободить арендуемый участок. Весной контракт истекает, придется искать другое место.

А где его искать? Большинство примаров плевали с высокой колокольни на бездомных животных. Даже наоборот, как например, в нашей якобы еропейской молдавской столице. Наверное, многим кишиневцам и невдомек, что такое «некрополь». Или они просто не хотят об этом знать – так спокойнее жить. А между тем городские власти каждый год выделяют на эту живодерню 200 тысяч (!!!) леев. Ежедневно под Кишиневом в каменном колодце заживо забивают несчастных собак (часто, кстати, не бездомных, а потерявшихся). И не просто забивают... Боже мой, вы покупали на базаре меховые пояса от радикулита?! А ведь они оттуда! Задумайтесь: рядом с вами сдирают с еще живых существ шкуры... Извините, если поколебала чье-то душевное спокойствие! Но как нормальный человек может дальше жить, зная, что его налоги уходят, в том числе и на подобное зверство (хотя слово неверно — звери на такое неспособны!)?

Когда Яна рассказывает об этом, ком подкатывает к горлу. Она продолжает свою волонтерскую деятельность, сетуя на то, что в собственном доме для новых питомцев просто нет уже места. Усыновить всех никак не получается! А каждый новый день приносит новые заботы и новых подопечных.

Малышка и другие любимцы

Что касается волонтерской деятельности, то у Яны она началась в «Островке надежды» с персиковой Малышки. Некоторое время назад увидела на обочине обожженную кислотой собаку. Нашла телефон в интернете, позвонила в «Островок надежды». Саша Подымов вылечил ожоги. Люда с Юлей приютили Малышку в приюте. И, поскольку у Яны не было возможности забрать собаку, она стала ее «виртуальным куратором». То есть каждый месяц перечисляет на ее содержание необходимые средства. И несколько раз в неделю, благо есть машина, ездит на «островок» с запасами продовольствия, лекарств или снаряжения, помогает отвозить животных в клиники. «Островку» катастрофически не хватает своего транспорта!

Яна трижды в неделю гуляет со своей Малышкой, а заодно навещает остальных, переходя от вольера к вольеру, не забывая прооперированных собак в карантине. Всех гладит, со всеми обнимается, всех помнит по именам. А они доверчиво прижимаются, просто замирают в ее объятиях, тянутся целоваться. Надо видеть, как эти 150 живых существ ждут, когда к ним подойдут и просто погладят! А ведут себя, как маленькие дети в сиротских приютах. Так же жаждут тепла и любви, смотрят умоляющими глазами — возьми меня! Так же пытаются обратить на себя внимание, соперничают в праве на объятия — я самый лучший, заметь меня!

К слову, старожилы приюта свободно бегают по территории. И уж им-то достается больше всего внимания. Василиса, которой отняли задние лапы, бегает и играет с помощью специальной тележки не хуже здоровой собаки. Добродушный Бим на трех лапках («Эх, кто возьмет трехножку, да еще такую большую?» – вздыхает Яна). Пегий Боно – старичок с грустными понимающими глазами, юркая рыжая Фокси, независимая и самолюбивая Альбинуца (ее спасли из лап озверевшего алкоголика, поэтому она больше доверяет женщинам) – все они бегают за нами, прыгают, пытаются лизнуть щеки, подлазят под руки, подставляют бока.

Всех собак ветеринару Саше приходилось лечить, иногда оперировать, порой многократно. Спасибо ему, спас не одну собачью душу на своей основной работе и на «островке». Ветеринар от Бога – просто творит чудеса, при этом помогая всем четвероногим, кому может, на улице. Вот недавно спас малютку, у которой были множественные переломы лапок. Операция длилась 3 часа! Но теперь собачка уверено стоит ими на земле.

Любая помощь не лишняя

… Вот так получилось, что дни нашей героини заполнены без остатка. Поездки в Чобановку в любую погоду, обход окрестностей Кишинева с едой (тут даже собственный юбилей не повод для отмены), поиски денег, информации, новых опекунов для «островка». В этом деле огромную помощь оказывают соцсети (если кто-то думает, что это напрасная потеря времени). С их помощью можно наладить связь с волонтерскими центрами по всему миру, найти единомышленников, пристроить питомца.

Поражаешься самоотверженности и отзывчивости людей, безвозмездно помогающих четвероногим. Они спасают животных из рук живодеров, пишут письма президенту с просьбой о скорейшем принятии Закона о жестоком обращении с животными, пытаются пристроить в надежные и любящие руки спасенных собачек и кошек.

К счастью, находятся помощники и у «островка». «Желток», что на Пушкинской улице, передает съестное, кто-то перечисляет деньги, оформляя виртуальное опекунство, кто-то делится теплыми одеялами или переносками, кто-то предоставляет свою машину для транспортировки больного животного. Машина — предел мечтаний островитян! Эх, если бы нашелся волонтер с бусиком!

Активисты кишиневского «Островка надежды» просят, если нет других возможностей, просто делиться их публикациями в соцсетях. Это тоже помогает. Любая помощь, любое неравнодушие приветствуется! Они не устают благодарить всех, кто откликается.

Думается, всякое доброе дело, самая маленькая капелька любви, особенно в отношении маленьких, слабых, беззащитных, увеличивает количество совокупного добра и любви на планете, позволяет жить чуточку лучше всем нам, землянам... Ходим ли мы на двух или четырех ногах, ползаем, плаваем или летаем!