Нарушение тайны онлайновой переписки больше не будет безнаказанным, так как в уголовное законодательство будут внесены соответствующие изменения.

В настоящее время ст.178 предусматривает наказание за нарушение тайны писем, телеграмм, посылок и других почтовых отправлений, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.

Тем не менее, в ней нет никакого упоминания об онлайн-переписке, и этот пробел позволяет судьям интерпретировать закон.

«Сегодня электронное общение – это общение посредством различных систем или приложений через Интернет, в том числе в социальных сетях. Тот факт, что сейчас оно не оговаривается в Уголовном кодексе, не значит, что эти действия не подлежат наказанию. Внесение изменений в статью 178 послужит разъяснением нормы, которая, мы надеемся, не приведет к толкованиям», – сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.

По данным Центра по борьбе с информационными преступлениями, с начала года возбуждено 11 уголовных дел за нарушение права на тайну переписки.

«В случае если кто-то открыл адрес электронной почты или учетную запись в социальной сети и доказано, что этот человек просмотрел переписку между администратором аккаунта или администратором электронной почты, он привлекается к уголовной ответственности», – аявил офицер Центра по борьбе с информационными преступлениями Национального инспектората расследований Сергей Лисник.