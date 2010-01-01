Премьер-министр Павел Филип сегодня представил расчеты на заседании правительства. Согласно им, граждане, которые вышли на заслуженный отдых в 2009 году, могут рассчитывать на прибавку в 232 лея.

В случае получения пенсии по инвалидности, рост составит почти 381 лей. Для тех, кто вышел на пенсию в 2010 году, увеличение составляет 247 леев, по инвалидности – свыше 408 леев. Для пенсионеров 2011 года размер пособий увеличивается на 252 лея, по инвалидности на 380.

Всего прибавку получат 67691 пожилых людей. В этом контексте премьер-министр обратился к критикам пенсионной реформы:

— В последующий период мы увеличим пенсии и для остальных категории. Хочу обратить внимание. Что все это было бы невозможно без проведения пенсионной реформы.

Напомним, что решение увеличить пенсии принято началось на семь месяцев раньше намеченного срока – с 1 ноября 2017 года вместо 1 июля 2018 года.

Источник: moldova.org