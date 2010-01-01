Благотворительные организации и друзья Валерии Бобочел собирают деньги для ее сына Алекса. Сотни молдавских детей знали Валерию Бобочел, как клоуна Нафталина, а многие пользователи соцсетей — как самоотверженную мать, посвятившую свою жизнь борьбе с редкой болезнью сына. После смерти матери Алекс остался совсем один, без дорогих лекарств и сиделки у него нет шансов на жизнь.

Валерия Бобочел умерла 4 ноября от инсульта. Ей было 48 лет. Буквально на следующий день ее друзья и знакомые организовали сбор средств для ее сына, у которого редкая болезнь — мышечная дистрофия Дюшенна.

«Алексу 19 лет. Люди с мышечной дистрофией Дюшенна редко доживают до 20 лет. Лекарства от этой беды еще нет. Но есть медикаменты, которые могут поддержать его организм. Они очень дорогие», — написала на своей странице благотворительная организация Caritate, объясняя, зачем нужны деньги. Caritate уже собрала для Алекса 24 тыс. леев. Это 5% от суммы, которую они надеются собрать для приобретения жизенно необходимых Алексу лекарств.

Друзья Валерии Бобочел Наталия Рогаткина и Наталья Кодряну собирают деньги для Алекса лично. Распоряжаться этими деньгами будет комиссия из 10 человек, знакомых с семьей Бобочел. В нее войдет и сам Алекс. Комиссия также будет заниматься приобретением лекарств.

Пользователи Facebook, которые были знакомы с Валерией Бобочел, активно призывают жертвовать деньги. Как написала одна из пользовательниц, деньги Алексу нужны прямо сейчас, так как он ест особую еду и не может обходиться без сиделки.

Очень многие люди делятся в соцсетях воспоминаниями о Валерии Бобочел. Это коллеги из шоу-бизнеса, сотрудники благотворительных организаций и просто интернет-пользователи, знакомые с Бобочел и Алексом.

Неожиданная смерть Бобочел тронула и тех, кто не был с ней знаком, но следил за ее постами о сыне в соцсети. Прощание с Валерией Бобочел прошло 7 ноября в Кишиневе. Сотни молдавских детей знали ее как клоуна Нафталина. А в молдавском сегменте Facebook, кроме того, ее знали как маму Алекса. Валерия Бобочел активно делилась историями из их жизни и призывала людей помочь своему сыну, в том числе морально. Благодаря поддержке интернет-пользователей Алекс смог отправиться в инвалидной коляске на чемпионат мира по киберспорту, где занял первое место. Валерия Бобочел обратилась к пользователям соцсетей с просьбой позвонить ему и поздравить с этой победой. Многие откликнулись.

Валерия Бобочел также активно занималась благотворительной деятельностью в пользу детей с мышечной дистрофией Дюшенна, была автором онлайн издания Ladies&Gentlemen.

Источник: NewsMaker