Временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинева Нистор Грозаву 10 октября подписал распоряжение о демонтаже киосков, в том числе и газетных, расположенных не только внутри парка Штефана чел Маре и Кафедрального сквера, но и на их периметре. Чем не угодили чиновникам распространители прессы? Об этом Инфотаг рассказал директор по развитию АО «Moldpresa» Радион СТАМАТИН.

Часть I. Распоряжение и. о. примара «во исполнение письма Управления публичных связей»

«И.»: Чем руководствовался господин Грозаву, предписывая демонтировать киоски, посредством которых распространяется периодическая печать, что послужило причиной для столь радикального решения?

Р.С.: Мысли чиновников столичной примэрии мне не ведомы. Но преамбула распоряжения №978-d. начинается словами «Принимая во внимание письмо Управления публичных связей…».

«И.»: Выходит, что и. о. примар издал распоряжение, руководствуясь письмом структурного подразделения столичной примэрии?

Р.С.: Именно так! В распоряжении не сказано, что послужило основанием начала гонения на печать. Например, то, что местные чиновники устали рассматривать письма жителей столицы с требованием убрать киоски, продающих периодическую печать. Потому, что таких обращений - нет. Наоборот, многие жители столицы возмущены чиновничьим произволом.

«И.»: Возможно, что газетные киоски просто не вписываются в ландшафт парка и сквера.

Р.С.: Если оно так, тогда в преамбуле должна быть ссылка на письмо Управления архитектуры и урбанистики примэрии. Но у его работников если и могли возникать претензии, то только к форме киоска. А принятие решений - может или нет продаваться в парках пресса – это не их прерогатива! Мне довелось ознакомиться с уймой различных циркуляров, но такого абсурда я не встречал! Возможно, подготовив сие knewhow, чиновники примэрии хотят попасть в книгу рекордов Гинесса.

«И.»: Смешно.

Р.С.: Если бы не было так грустно. Распоряжение - это не текст репризы для клоунов. А публичные парки и скверы - это не только территории для прогулок по асфальтированным дорожкам, обсаженным с двух сторон деревьями. Там имеется много скамеек. Для отдыха. Просмотр свежих газет и журналов, купленных у входа в парк или сквер – один из видов проведения досуга. Так повелось издревле.

«И.»: Но, согласитесь и с тем, что киосков и павильонов различных конфигураций, окрашенных во всевозможные цвета, на тротуарах города действительно «расплодилось» чрезмерно.

Р.С.: Соглашусь. Многие товары, которые еще недавно реализовывались исключительно в магазинах, стали продаваться и в этих точках торговли. Причем увеличение киосков на бульварах осуществлялось на фоне постоянной борьбы с их засильем. И это притом, что разрешение на установку каждого из них выдает лично сам примар.

Киоски печати всегда были непременным атрибутам любого города. И в Париже, и в Бухаресте они были, есть и будут. В столице Франции спор ведется только о том, какое количество крыш над киосками должно быть выполнено в виде конусов. Как было принято в старину.

Правительство России, например, в апреле 2017 г. и вовсе издало постановление о поддержке распространителей печати и книжной торговли. Там осознают, что вместе с водой из ванночки не следует выплескивать ребенка.

«И.»: В распоряжении, предписывающим демонтаж киосков, дается не только ссылка на письмо Дирекции публичных связей, но и на положения законодательных актов. Очевидно, именно в них, объяснено, почему, в частности, киоски по продаже прессы, следует убрать из парка и сквера?

Р.С.: Ссылки на них абсурдны. В части (4) статьи 17 Закона о статусе муниципия Кишинева (№ 136 от 17 июня 2016 г.) говорится о том, что заместитель примара исполняет обязанности, устанавливаемые генеральным примаром, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Возможно, что так оно должно и быть! Но эта статья вовсе не делегирует примару полномочия на ликвидацию киосков по распространению периодических изданий.

(Пункт l) части (1) статьи 29 Закона о местном публичном управлении (№ 436 от 28 декабря 2006 г.) гласит, что примар обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов путем организации дорожного движения, надлежащее содержание дорог, мостов и установки дорожных знаков на подведомственной территории.

Пусть оно так и будет! Но только каким боком предписание этого положения увязывается со сносом киосков по продаже печати, установленных не на транспортных магистралях проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина, а в парке и сквере? Иначе, как бредовой эту ссылку в преамбуле распоряжения не назовешь!

Часть II. Аргумент МСК: «Доступ к информации не ограничивается, просто убираются киоски по продаже газет и журналов»

«И.»: Будем надеяться, что сановники из центральных органов власти, стоящие в иерархической лестнице выше чиновников примэрии Кишинева, дадут ответ на этот вопрос. А нам хочется узнать следующее. В других городах и поселках Молдовы местные власти также угнетают прессу?

Р.С.: Нет. Тамошние чиновники понимают, что установка киоска – это не только предоставление возможности местным жителям, через приобретения периодической печати, узнавать свежие новости и мнение различных политиков на те, или иные интересующие их вопросы. От каждого киоска местный бюджет получает доход в виде арендной платы, налогов и сборов. А еще это и рабочие места.

Часть (1) статьи 32 Закона о местном публичном управлении, которая также упоминается в преамбуле распоряжения №978-d, как раз и определяет, что при осуществлении полномочий примар издает распоряжения по вопросам местного значения. Они могут иметь экономические, природоохранные и социальные последствия для образа жизни и прав людей. Видимо, у служащих примэрии столицы специфическое понимание смысла данного положения. У коллег из Бельц, Комрата, Рышкань, Хынчешть, Тараклии оно иное.

«И.»: А возможно распространение периодических изданий производить не через сеть киосков?

Р.С. Теоретически, не только. Например, через автоматы. Но практически – это невозможно: затея очень дорогостоящая. Стоимость одного автомата, причем бывшего в употреблении, 2-3 тыс. евро. Сколько следует установить их взамен одного киоска, в котором имеется до 600 различных наименований прессы?

«И.»: Киоски убраны не только из парков, но и других мест центра города?

Р.С.: Согласно решению, принятому муниципальным советом Кишинева (МСК), все киоски, в том числе и газетные, в скором времени должны быть убраны из центра столицы. Их также не должно быть на проспекте Дачия, Алба Юлия и в других местах. Например, на улице Леха Качинского.

«И.»: Улица Качинского находится в спальном микрорайоне «Телецентр», застроенном многоэтажными домами. Где его жители будут приобретать прессу?

Р.С. За ответом на этот вопрос вам следует обратиться в примэрию или в МСК.

«И.»: Руководство АО «Moldpresa» пыталось объяснить чиновникам и муниципальным советникам, что принятые ими решения и распоряжения попирают Конституцию РМ, часть (1) статья 34 которой гласит, что «право лица на доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено»?

Р.С.: Неоднократно. И в ответ слышали только одно: «Доступ к получению информации не ограничивается, просто убирают киоски». Воистину, смешней не скажешь! Если газеты и журналы нельзя распространять через розничную сеть, то тогда зачем их издавать? Если демонтировать антенны над студиями, то как телезрители узнают, какие дебаты ведутся по той или иной актуальной для общества проблеме?

«И.»: Ну а все-таки - что будет с периодической печатью в ближайшее время?

Р.С.: Поживем – увидим. Если прессу перестанут угнетать, дав возможность ее приобретать в киосках в центре столицы, то она и дальше будет выполнять функции четвертой власти. В противном случае, в Молдове этих ветвей власти останется три.