Генеральные инспекции пограничной полиции министерств внутренних дел Республики Молдова и Румынии будут осуществлять деятельность по совместному патрулированию государственной границы. Сегодня кабинет министров одобрил начало переговоров о заключении протокола в этом отношении, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Деятельность совместных патрульных групп значительно увеличит возможности обеспечения безопасности молдавско-румынской государственной границы. Это позволит более эффективно предотвращать трансграничные правонарушения, в частности контрабанду и незаконную миграцию. Совместные группы будут вести деятельность в десятикилометровой зоне от пограничной линии на территории обоих государств.

Власти Республики Молдова и Румынии проводят координированное патрулирование на реке Прут с 2012 года. Наша страна осуществляет совместный патруль государственной границы и с Украиной.