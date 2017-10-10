В столице продолжается кампания по сносу киосков прессы. «Труд 7 Молдова» неоднократно рассказывал о том, что с начала года с центральных улиц Кишинева – от Пушкина до Чуфля, а также на бульваре Негруцци и Пяца Гэрий - убрали 12 киосков. Теперь в центре столицы невозможно купить свежую прессу.

Но городские власти этим не ограничились. На прошлой неделе, 26 октября, по распоряжению примэрии был эвакуирован еще один газетный киоск в парке Штефана чел Маре. А сегодня были демонтированы и вывезены эвакуаторами еще два киоска с их «исторических» мест в парке Кафедрального собора. В обоих случаях снос торговых точек сопровождался протестами работников предприятия «Moldpresa», которые потеряли рабочие места, а также представителями СМИ, которых ликвидация киосков по распространению печатной прессы не могла оставить равнодушными. Напомним, профсоюз предприятия, работники печатной прессы, и ранее проводили акции протеста у стен примэрии, требуя вернуть киоски с проспекта Штефана чел Маре, но городские власти не слышали их ни тогда, ни сейчас.

Ряд СМИ, выходящих как на русском, так и государственном языках, в том числе и «Труд 7 Молдова», обратились с письмами в правительство, парламент и примэрию Кишинева с просьбой обеспечить права граждан на свободный доступ к информации и вернуть газетные киоски на прежние места. Ведь закрытый киоск означает закрытый доступ к информации, а это 600 видов печатных изданий, из которых 60 – молдавские газеты и журналы на двух языках! Падение продаж, которое последует за ликвидацией киосков, приведет к сокращению количества местных газет и журналов.

Отметим, что от сноса киосков прессы, потеряет и государственный бюджет. Ведь компания «Moldpresa», распространяющая печатную прессу, ежегодно вносит в бюджет 35 миллионов лей налогов, в том числе в местный - 8 миллионов. За счет каких ресурсов будут покрыты эти убытки, если печатные киоски ликвидируют? На этот вопрос в примэрии ответить не могут.

Зато распоряжение врио генпримара Нистора Грозаву о сносе киосков прессы, сотрудники претуры исполнить поспешили. Занятно: генеральный примар находится под арестом, а дело, начатое еще при нем, продолжает жить. При этом, кофейные киоски брата Дорина Киртоакэ, которые находятся в парке Штефана чел Маре и Кафедральном парке, власти будто не замечают. Как не замечают цветочных киосков и парковок, расположенных по периметру столичных парков, почему-то данных объектов распоряжение Грозаву о сносе не касается.

В решении генпримара Дорина Киртоакэ, на основании которого претуре сектора Чентру предписывалось убрать киоски, перемещение связывалось с ремонтом улиц. Но срок его окончания не был указан. Попытки получить решение на размещение киосков прессы, убранных с бульвара Штефана чел Маре, в других местах, ни к чему не привели - отказывали претуры. Редакции и распространители надеялись на то, что закончится ремонт и можно будет восстановить статус кво. Никому в голову не могло прийти, что в стране, которая заявляет о приверженности к демократическмх ценностям, начнется массовое уничтожение печатных СМИ.

Кстати

Редакции нескольких молдавских газет направили письма в адрес правительства и примэрии с просьбой оставить киоски прессы на прежнем месте в парках. На прошлой неделе пришел ответ из госканцелярии. Сообщается, что в соответствии с законом о петициях обращения всех СМИ направлены временно исполняющему обязанности генпримара кишиневского муниципия. Поступил ответ и из претуры сектора Боюканы, куда примэрия перенаправила обращения СМИ. Претор Валериу Немеренко сообщил, что «эвакуация киосков, в которых реализуется пресса, осуществляется согласно распоряжению №978 от 10.10.2017 временно исполняющего обязанности генпримара. Учитывая, что в распоряжении не было предусмотрено исключения для прессы, работы по их эвакуации продолжатся».