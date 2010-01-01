Демпартия обязала министров и других высокопоставленных чиновников еженедельно выезжать в регионы на встречи с гражданами. По замыслу демократов, это позволит сократить расстояние между гражданами и правительственными чиновниками. Об этом 24 октября на еженедельном брифинге Демпартии (ДПМ) сообщил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

Он рассказал, что по решению ДПМ министры, генсеки министерств и государственный секретарь будут каждый понедельник вместе с депутатами выезжать в регионы, чтобы «увидеть реальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане».

По замыслу демократов, этот шаг позволит сократить расстояние между гражданами и высокопоставленными чиновниками. По словам Гамураря, в руководстве партии всерьез обеспокоились тем, что граждане Молдовы вынуждены передавать свои наказы и пожелания через депутатов.

Согласно регламенту парламента, каждый понедельник депутаты обязаны посвятить работе с избирателями: принимать граждан или выезжать на места. В Демпартии не сообщили, закрепят ли нормативно эту обязанность и за министрами.

Ранее, отметим, инициируя реформу кабинета министров, демократы не раз подчеркивали, что генеральные секретари министерств, которые пришли на смену замминистрам, и госсекретарь правительства останутся аполитичными фигурами.

Источник: NewsMaker