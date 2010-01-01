Правительство готово выделить девять с половиной миллионов леев на ликвидацию последствий апрельских снегопадов. Деньги перечислят администрациям Чимишлийского, Дрокиевского и Унгенского районов. Часть средств пойдет на покрытие расходов министерств внутренних дел и обороны, которые участвовали в устранении ликвидации последствий стихии. В результате разгула непогоды в минувшем апреле было повалено сотни деревьев и десятки электростолбов, повредило дороги и здания.