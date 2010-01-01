Художественная выставка с таким названием сейчас работает в Москве, примечательно, что ее открытие состоялось под звуки «Приднестровского вальса».

Наталия Барбиер

Автор работ Михаил Маслов, член Творческого Союза художников Российской Федерации и Профессионального союза художников, не только родился в Бендерах, но и занимался в Бендерском художественном училище (БХУ). Затем окончил с красным дипломом Московский государственный университет технологий и управления по специальности «графический дизайн». Теперь учится в магистратуре. Недавно художник побывал в родном городе. Вот что он рассказал о себе:

- Сразу две мои выставки, «Приднестровские пейзажи» и «Москва-870», проходят под патронажем муниципалитета Южного Медведково. Обе экспозиции приурочены к Году экологии в России, а также празднованию 870-летия Москвы. Серия работ «Приднестровские пейзажи» началась с этюдов, которые писались в Бендерах. Отправная точка - пейзаж «Родной берег», написанный в 2012-м, в год моего переезда в Москву. Этим же летом, еще в Бендерах, были созданы первые эскизы. Я успел запечатлеть Днестр и его окрестности. Работа носит ностальгический отпечаток, - рассказывает художник.

«Родной берег» был презентован на очень престижной выставочной площадке Москвы – в Московском доме Художника (МДХ) на Кузнецком мосту в рамках международного фестиваля «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея искусств» в начале октября 2013 года. Это же событие стало дебютной выставкой начинающего художника в Москве.

«Родной берег» побывал даже в Пекине, где в 2015-м году экспонировался в храме Конфуция в рамках Китайских недель искусств, а потом и в китайских провинциях. В 2014-м году был написан пейзаж «Летние ночи» - еще один «камень», который лег в основу будущей серии работ «Приднестровские пейзажи».

- Это ночной вид с крыши моего дома на Бендеры, - пояснил Михаил Маслов, - откуда хорошо видны Суворовская гора, изгибы Днестра, Кицканский плацдарм… Презентован пейзаж был на XVI Международной выставке «Российская неделя искусств», проходящей в Центральном доме художника на Крымском валу в ноябре 2014-го года. А в 2015 году заняла 3-е место на фестивале «Москва - город мира». Названия остальных работ говорят сами за себя: «Бендерская крепость», «Приднестровский пейзаж. Строенцы», «Днестр зимой. Настроение», «Днестр летом. Настроение».

Кстати, оба «Настроения» были выставлены в творческой Мекке – Центральном доме художника на Крымском валу, в рамках XIX международной выставки-конкурса Российская неделя искусств. Стоит отметить, что «Днестр летом. Настроение» занял 3-е место среди профессионалов, а приз зрительских симпатий (условно, такая номинация на конкурсе отсутствовала) получил «зимний» Днестр. По признанию художника, эту работу высоко оценили и многие его земляки.

«Едва открылась выставка – я вновь приехал в Бендеры за глотком родной природы, за вдохновением, - признался Михаил Маслов.