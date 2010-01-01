3 октября в Кишиневе состоится единственное выступление Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. На сцене Национального театра оперы и балета Республики Молдова имениМарии Биешу будет показан балет «Братья Карамазовы» (другое название постановки – «По ту сторону греха»). Труппа посетит молдавскую столицу впервые с 1988 года.

Все начиналось в Кишиневе

Кишинев сыграл особую роль в судьбе и творческой биографии художественного руководителя петербургского коллектива. В этом городе прошли детство и юность Бориса Эйфмана (жившего здесь со своими родителями с начала 1950-х до середины 1960-х годов). Именно в Кишиневе он открыл для себя мир балета, получил начальное хореографическое образование и создал свои первые работы.

«В 13 лет я начал сочинять хореографию и уже тогда знал, что посвящу этому всю свою жизнь. В 16-ть у меня была своя небольшая труппа, для которой я создавал балеты. Примечательно, что уже в них присутствовало драматургическое содержание. С самого начала я не просто ставил набор движений, а воплощал в танце идеи и эмоции», – рассказывает о том периоде Борис Эйфман. Хореограф не раз отмечал, что с искренней теплотой вспоминает проведенные в Кишиневе годы и своих первых учителей, прививших ему любовь к балетному искусству.

Историческое возвращение петербургского коллектива в молдавскую столицу произойдет в юбилейный для него год: в 2017-м Театр празднует 40-летие. Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Молдова.

Русская душа переданная языком тела

Балет Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы» на музыку С. В. Рахманинова, Р. Вагнера, М. П. Мусоргского, (премьера состоялась в 2013 году, на российской сцене постановка идет под названием «По ту сторону греха») – новое пластическое прочтение хореографом одноименного романа Ф. М. Достоевского. Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, также сочиненный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

«Порой возникает странное ощущение, что перед тобой даже не иллюстрации, а оживший текст. Вот уже где воплощается слово. Так, на языке тела можно передать загадочную русскую душу, воспетую Достоевским», – отмечала «Российская газета» в рецензии на постановку.

Спектакль с большим успехом исполнялся на престижных сценах России, Германии, Польши, Белоруссии, Словении. В 2013 году в Санкт-Петербурге прошли съемки его экранной версии. В 2016 году фильм-балет «Братья Карамазовы» вышел на DVD.

На 17 ноября 2017 года запланирована премьера спектакля в Братиславе. «Братьев Карамазовых» представит труппа Словацкого национального театра.

Балет «Братья Карамазовы» - попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности «широкой» человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где «дьявол с Богом борется», - отмечает Борис Эйфман.

О театре Эйфмана

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году. Уже первые спектакли труппы – «Двухголосие» и «Бумеранг» – принесли театру зрительский успех. Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями «Я - Дон Кихот», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Анна Каренина», «Чайка», «Евгений Онегин», «Роден», «По ту сторону греха», «Реквием», «Up & Down», «Чайковский. PRO et CONTRA.

Труппа театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют прекрасные артисты - лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», премии Президента РФ и премии Правительства РФ: М. Абашова, Л. Андреева, С. Волобуев, О. Габышев, Д. Фишер и другие.