Оклады работников бюджетного сектора, оплачиваемые на основе Единой тарифной сети, будут увеличены на 10%.

Согласно проекту, увеличение коснется более 120 тысяч сотрудников из учебных заведений, сфер культуры и искусства, медико-санитарной и социальной помощи, физической культуры и спорта, области науки и инноваций. Также будут увеличены оклады военных, полицейских и других сотрудников органов национальной обороны, безопасности государства и общественного порядка.

Увеличение будет применяться в два этапа - для сотрудников учебных заведений, в том числе спортивных школ, начиная с сентября, а для работников других сфер деятельности - с 1 января 2018 года. Общая сумма увеличения составляет около 337 млн. леев в течение одного года.

Эта мера предусмотрена Программой деятельности правительства на 2016-2018 годы и имеет целью повышение социальной защиты малообеспеченных сотрудников в бюджетном секторе.

Документ будет направлен парламенту для рассмотрения.