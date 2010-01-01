Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, контролирующий парламент и правительство, пытается разрушить институт президентства. Об этом 13 сентября на пресс-конференции заявил президент Игорь Додон. Он также сообщил, что отклонил кандидатуру демократов на пост министра обороны и предложил своего кандидата, рассказал о других спорах с ДПМ и высказался о евроинтеграции.

О новых законодательных инициативах

Президент намерен зарегистрировать в парламенте несколько социальных и экономических законопроектов. В частности, он предлагает отменить увеличение пенсионного возраста, потому что «люди не доживают до этого возраста», дважды в год проводить индексацию пенсий, а также выплачивать в течение пяти лет пенсию ближайшим родственникам пенсионера, если он умер, едва выйдя на «заслуженный отдых». Кроме того, Додон намерен добиваться увеличения зарплат для технического персонала госучреждений и принятия еще более десятка законопроектов социального характера.

Среди экономических инициатив президента — введение специального налога на прибыль для банков, которую они получают благодаря скачкам валютного курса, и запрет на изменение налоговой политики и введение новых налогов в течение отчетного года. Президент также настаивает на том, чтобы правительство было распущено в случае, если оно не представит вовремя проекты бюджета и налоговой политики. Додон также намерен требовать публичных слушаний и подробного отчета о полученной Молдовой внешней помощи в виде грантов и кредитов.

О другой кандидатуре в министры обороны

Додон подтвердил, что не одобрит кандидатуру Еуджена Стурзы, которого демократы предложили на пост министра обороны. «Это шаг к ликвидации министерства обороны. Это издевательство над офицерами», — заявил президент, подчеркнув, что Стурза замешан в «подозрительном использовании внешней помощи».

«Я уже подписал и направил премьер-министру Павлу Филипу отказ от кандидатуры Стурзы, и предложил вместо него Виктора Гайчука», — объявил Додон.

Виктор Гайчук с 2001 по 2004 год занимал должность министра обороны, был послом Молдовы в Бельгии и ее представителем при НАТО. Гайчук — генерал, доктор исторических наук и действующий председатель Союза офицеров.

О зарубежных учениях

Додон считает, что демократам не удастся лишить президента полномочий решать вопрос о зарубежных учениях Национальной армии. «Добрые люди, полномочия президента как верховного главнокомандующего прописаны в Конституции — нравится вам это или нет. Все ваши интерпретации вам не помогут», — обратился Додон к демократам.

Он заявил, что не подпишет подобные законодательные инициативы, которые противоречат Конституции.

О евроинтеграции

«Те, кто разрушал европейский вектор в течение восьми лет, те, кто украл больше, чем воровали раньше, те, из-за кого люди потеряли надежду, сейчас пытаются быть большими католиками, чем папа римский», — прокомментировал Додон намерения ДПМ внести статью о евроинтеграции Молдовы в Конституцию. «Сколько ни говори “халва”, слаще во рту не станет», — добавил президент.

Он рассказал, что сегодня утром обсуждал этот вопрос с новым послом ЕС [Петером Михалко] и удостоверился, что ЕС «не купится на все эти варианты». Если демократы будут наставить на этом изменении Конституции, президент намерен инициировать референдум о внешнем геополитическом векторе Молдовы. «И поверьте, это будет не евроинтеграция», — уверен президент.

Об отклоненных президентом законопроектах

По итогам прошлой парламентской сессии Додон отказался промульгировать пять законопроектов и отправил их депутатам на пересмотр. Додон считает, что предложенные поправки в Трудовой кодекс ущемляют права матерей и пенсионеров, проект о талонах на питание создает новые способы избежать уплаты налогов, новый закон «Об энергетике» чрезмерно увеличивает полномочия Нацагентства по регулированию в энергетике, а закон «О терроризме» фактически передает многие полномочия президента спикеру парламента. Кроме того, президент отказался промульгировать законопроект о внесении изменений в Кодекс об образовании и науке.

«Они хотят ликвидировать Академию наук. Академики, вы часто выступаете против Додона, и к чему вы пришли? Единственный защитник академиков - президент Додон, которого вы раньше ругали», — напомнил президент. Он заверил, что не промульгирует ни один из упомянутых законов, но не уточнил, что будет дальше. «Посмотрим как они проголосуют за них повторно, и потом объявлю, что буду делать», - пообещал Додон.

Плахотнюк, напомним, накануне объявил, что парламент соберется на экстренное заседание специально, чтобы проголосовать за отклоненные президентом законопроекты в прежней редакции. По словам Плахотнюка, во второй раз президент обязан их одобрить.

О смерти заключенных

Додон не стал отвечать на вопрос журналиста о смерти Андрея Брэгуцы и других заключенных. Он также отказался комментировать это дело, вызвавшее большой общественный резонанс. Президент сказал, что поручил секретарю Высшего совета безопасности и своему советнику по специальным делам составить доклад по этому вопросу, и пообещал выступить с заявлением по этому делу после ознакомления с этим отчетом.

О Плахотнюке и захваченном государстве

Под конец пресс-конференции Додон объяснил природу конфликта между разными институтами власти и впервые за время своего президентства открыто выступил против лидера Демпартии. «Плахотнюк в интересах американцев пытается разрушить институт президентства. Потому что он контролирует парламент и правительство, но не контролирует президента», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что за президентом стоит народ, который его выбрал. Додон уверен, что если противостояние продолжится, граждане встанут на сторону президента и будут протестовать. Сам президент допускает, что в будущем он не промульгирует ни одну законодательную инициативу правящего большинства. К чему это может привести и чем закончиться, Додон не уточнил.

«Канду и Филип говорят, что мы должны взаимодействовать на институциональном уровне, но если это значит, что Додон должен отчитываться, не дождетесь», — заявил президент. «Ждете, что приду к вам на поклон? Не приду. Мой сторонник народ, а народ — главный источник суверенитета», — подытожил Додон и пообещал, что не промульгирует законопроекты, подобные тем, что он уже отклонил.

«Что мы за страна, если все институты власти подчиняются одному человеку? Думаю, вы знаете, как это называется», — завершил пресс-конференцию президент, вероятно, имея в виду «захваченное государство».

Ольга Гнаткова

Источник: NewsMaker