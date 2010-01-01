Часто люди не задумываются о своем здоровье, а ведь многих заболеваний можно избежать, стоит только начать вести здоровый образ жизни. О том, как не навредить своему здоровью, о новых и эффективных медпрепаратах и новинках в сфере медицинского оборудования широкого профиля вы узнаете только на выставке MOLDMEDIZIN&MOLDDENT – 2017 с 13 по 16 сентября в Международном выставочном центре «Moldexpo».

В этом году около 70 участников выставки из Молдовы, Румынии, Украины, России, Беларуси, Казахстана и США представят свои новые разработки, товары и услуги в сфере фармацевтики, медицинского оборудования, офтальмологии, стоматологии, здоровья матери и ребенка, средств гигиены, эстетической медицины, а также медицинских информационных технологий.

Среди участников выставки: молдавское представительство крупнейшего производителя лекарств в Восточной и Центральной Европе Gedeon Richter, производитель медицинских препаратов, витаминов и биологически активных добавок молдо-американская компания Vitapharm-Com, один из лидеров фармацевтического рынка Украины компания Лекхим АО, крупнейшее предприятие фармацевтической отрасли Республики Беларусь Борисовский завод медицинских препаратов, румынская дистрибьюторская компания DASCO DISTRIBUTION CONCEPT S.R.L, и многие другие.

Участники выставки приготовили посетителям новинки и специальные предложения. Компания Caracas-Dental впервые на MOLDMEDIZIN&MOLDDENT представит три новых стоматологических бренда Ultradent, Septodent и Detax.. Стоматологическое оборудование и материалы представят компании Amer International SRL, Stomed SRL, Implant-Bredent SRL,

Российская компания Еламед представит физиотерапевтическую технику для домашнего применения и для лечебных учреждений; портативные тонометры для измерения внутриглазного давления и широкий ассортимент медицинской мебели. Методы кинезиологического тейпинга представит немецкая компания Simple Med GmbH. Интересные презентации ждут посетителей на стендах компании Becor (официальные представитель швейцарского бренда Roche в Молдове), компании Thai-Power и компании Medeferent Grup. Новые образцы медицинского оборудования представит компания GBG-Moldova. Широкий спектр рентгеновских аппаратов (в том числе современные мамографы и передвижные рентгеновские установки) будет представлен на стенде казахстанской компании Kazakh Invest National Company JSC. Низкочастотное ультразвуковое оборудование для лечения ран, ожогов и последующей восстановительной терапии представит компания Zerkalo Consulting Inc (США).

Компания Alodis Trade SRL представит все разнообразие кокосового масла высшего качества. Компания Dermocosmetica SRL , эксклюзивный дистрибьютор методики «Plasmolifting Moldova», представит «Эликсир молодости» и другие новинки эстетической медицины. Российская компания ООО Медипал-Онко предложит вниманию посетителей препараты в области онкологии, онкогематологии, гематологии, кардиологии и реаниматологии. Фармацевтическая компания из России ООО Ниармедик Плюс представит оригинальное противовирусное средство Кагоцел и коллагеновый рассасывающийся материал Коллост.

В рамках выставки для посетителей выставки пройдут презентации специальных предложений от ведущих медицинских центров, стоматологических клиник и диагностических центров.

Важным и социальным значимым мероприятием выставки MOLDMEDIZIN&MOLDDENT является проект «Здоровый образ жизни». Это - программа мероприятий, в чью задачу входит продвижение здорового образа жизни, правильного питания, использования физкультуры и спорта в лечебных и профилактических целях, проведения ранних медицинских обследований. Социальное измерение проекта заключается в информировании широких слоев населения о современных возможностях медицины в профилактике заболеваний, их диагностике на раннем этапе. Задача выставки MOLDMEDIZIN&MOLDDENT заключается, таким образом, в привлечении внимания к важности профилактики заболеваний, их своевременному выявлению и лечению. Важной частью проекта «Здоровый образ жизни» является возможность бесплатной консультации специалистов и первичной диагностики на протяжении 4 дней работы выставки.

Деловая программа включает 10 научно-практических конференции на самые актуальные темы, проводимые при поддержке специалистов министерства здравоохранения Республики Молдова: стоматология, фармацевтика, парафармацевтические средства, лабораторная медицина, фармакотерапия заболеваний кишечно-желудочного тракта и другое.

В целях поддержки эффективного бизнес-диалога и установления контактов с новыми клиентами и партнерами на MOLDMEDIZIN&MOLDDENT пройдет Business Networking Event, уже зарекомендовавшее себя как эффективный инструмент создания новых контактов.