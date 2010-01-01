Это предусматривает план действий по интеграции иностранцев на 2017-2018 гг., который МВД представило для публичных консультаций.

Планируется, что центры интеграции будут созданы в каждом регионе развития (Север, Центр, Юг), в них будет осуществляться социокультурная интеграция иммигрантов. Власти страны планируют пересмотреть законодательство в области интеграции иностранцев, скорректировать методологию преподавания государственного языка иностранным гражданам, продвигать модель интеграции иностранцев, проводить информационные кампании и т.д.

По данным Национального бюро статистики, в 2016 г. в Молдове было зарегистрировано 4 080 иммигрантов, 35% из них иммигрировали в Молдову для восстановления с семьей, 25,8% - для работы, 21,3% - для учебы, остальные – для осуществления религиозной, волонтерской и другой деятельности. Для сравнения, в 2011 г. в Молдове было зарегистрировано 2704 иммигранта, в 2015 г. – 4209 иммигрантов.

Источник: InfoMarket.