Самыми частыми причинами интоксикации являются алкоголь, медикаменты, газ, токсические вещества и пестициды.

Кишиневский центр общественного здоровья сообщил, что с начала 2017 года в Республике Молдова скончались в результате отравления алкоголем двое взрослых, а один ребенок умер, отравившись нитратами.

В целом за восемь месяцев 2017 года, из общего числа случаев острой интоксикации, 29 случаев отравления были из-за попытки самоубийства, сообщает realitatea.md.

В 26 случаях речь идет об отравлении лекарствами. 2 человека отравились алкоголем. Был зафиксирован и случай интоксикации пестицидами.

В муниципии Кишинев с начала 2017 года было зарегистрировано 394 случая отравления различными веществами. Среди отравившихся - 104 ребенка в возрасте до 18 лет.

В этот же период было отмечено 164 случая алкогольного отравления, из которых 25 отравившихся - дети, не достигшие 18 лет. Из 149 случаев интоксикации медикаментами, 43 отравления были зарегистрированы у несовершеннолетних. 31 человек отравился газом, в том числе и 4 детей. 40 граждан получили отравление в результате взаимодействия с пестицидами. Среди них 11 детей. Еще 43 человека, в том числе и 17 несовершеннолетних, отравились другими веществами.

Самыми частыми причинами интоксикации являются алкоголь (37,9%), медикаменты (34,5%), газ (7,2%), токсические вещества (9,9%) и пестициды (9,5%).

В связи с этим Служба государственного надзора за общественным здоровьем рекомендует хранить опасные вещества в недоступных для детей местах, уничтожать просроченные лекарства, проверять системы отопления и постоянно проветривать помещения.

С 4 по 9 сентября проходит неделя профилактики бытовых острых интоксикаций химической этиологии.