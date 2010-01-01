Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) просит парламент Молдовы срочно пересмотреть законопроект о талонах на питание, чтобы он как можно быстрее стал функциональным.

Об этом говорится в письме, направленном председателю парламента Андриана Канду.

«Данный проект имеет огромную важность для обеспечения социально-экономической защиты трудящихся, поскольку введение талонов улучшит их здоровье, мотивированность к работе и производительность труда», - считают профсоюзы.

По их мнению, это будет также способствовать сокращению недекларированного труда и созданию новых рабочих мест.

Письмо было направлено в парламент после того, как ранее глава государства отказался промульгировать закон о введении талонов на питание. Игорь Додон объяснил свое решение тем, что «преследуемые цели не соответствуют узаконенному объекту». Он также отметил, что бумажные талоны создают предпосылки для несоблюдения налоговой отчетности. Поэтому Игорь Додон рекомендует использовать банковские карточки или карточки для питания.

НКПМ в свою очередь считает, что этот проект имеет большое значение для социальной и экономической защиты сотрудников. По данным учреждения, использование талонов на питание поможет улучшить здоровье сотрудников, повысить их мотивацию и, что не менее важно, повысить эффективность деятельности организаций.

Напоминаем, что в конце июля парламент принял в окончательном чтении проект закона об учреждении талонов на питание служащих. Документ предусматривает, что стоимость талона на один рабочий день будет составлять 45 леев.