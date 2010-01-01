Россия остается важнейшим источником поступления валюты от работающих в других странах молдаван.

Нацбанк Молдовы опубликовал сводную статистику денежных переводов из-за границы за первое полугодие 2017 года. Из нее следует, что на долю России приходится более трети всех валютных переводов.

Северный сосед сохранил свои позиции, несмотря на рост трудовой миграции в ЕС и слабый рубль. Из России за 6 месяцев 2017 года молдавские граждане перевели на родину 38,7 млн долл. (36% от общего объема переводов в долларовом эквиваленте). Второе место занял Израиль с 17,8 млн долл. (16%). Страны ЕС и США оказались на 3-6 местах. Доля Италии составила –13% (13,2 млн долл.), США - 7% (8 млн долл.), Великобритания – 5% (5,3 млн долл.), Германия – 4,5% (4,9 млн долл.).

Работающие в России и в Израиле молдаване предпочитают переводить деньги в Молдову в долларах США и в меньшей степени в евро. Доля долларов в общем объеме переводов составила 49%, евро – 41%, а рублей – 10%.

За шесть месяцев общий объем банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц в Республике Молдова увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.