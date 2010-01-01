Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА «Новости» подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

В 1974 после окончания школы Глаголева пробовалась на главную роль в фильме Родиона Нахапетова «На край света» и была утверждена. Впоследствии эта картина получила приз на кинофестивале в Любляне.

В 1990 году актриса выступила в роли режиссера-постановщика фильма «Сломанный свет».

Зрителям запомнилась по фильмам «Выйти замуж за капитана», «Искренне Ваш...», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша» и другим. В 2000 году снялась в популярном сериале «Маросейка, 12».