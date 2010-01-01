К 80-летию юбилея композитора Евгения Доги Министерство образования, культуры и науки совместно с Национальным театром оперы и балета имени Марии Биешу предлагает цикл из четырех концертных программ с участием самого композитора.

Для проведения праздничных мероприятий были выбраны самые живописные места Молдовы, включающие архитектурные комплексы уникального исторического значения, восстановленные при поддержке внешних партнеров.

Таким образом, четыре концерта пройдут в Замке Мими Noi (20 августа, село Бульбоака), в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Кэушанах (21 сентября) на территории Сорокской крепости (22 сентября) и великолепного историческо-архитектурного комплекса «Манук-бей» в Хынчешть (23 сентября).