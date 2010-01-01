Почетный председатель неправительственной организации Orasul Meu Андриан Плешка выступил с инициативой о переименовании столичной улицы Лунка Быкулуй, на которой находятся очистные сооружения, в улицу Дорина Киртоакэ. Авторы петиции, зарегистрированной на сайте change.org, намерены собрать 5 тыс. онлайн подписей.

Пока петиция о переименовании столичной улицы собрала 70 подписей. После того, как петиция соберет необходимое количество подписей, ее направят в мунсовет Кишинева.

«Каждый раз когда в городе появится неприятный запах с очистных, мы сможем с гордостью сказать что «воняет от Дорина Киртоакэ» — говорится в петиции.

Авторы петиции также отмечают, что каждый раз во время избирательной кампании Киртоакэ обещал решить проблему неприятного запаха в столице, однако, по их мнению, ему это не удалось.

А в это время

«Apa-Canal Chişinău» сообщает, что на станции очистки сточных вод начинается ремонт, который продлится 900 дней. Аукцион, по выбору компании, которая будет заниматься ремонтными работами, завершен.

Напоминаем, что представление тендерных заявок состоялись 10 ноября 2016 года. В тендере участвовали 15 международных компаний из 13 стран мира: Румынии, Украины, Австрии, Франции, Германии, Италии, Турции, Болгарии, Польши, Китая, Израиля, Словении, Чехии.