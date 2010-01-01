Первую серию нового "Простоквашино", "перезапуска" одного из самых известных и любимых отечественных "анимационных шоу", "Союзмультфильм" покажет в начале следующего года.

А в этом году компания снимет сто минут анимации "с новыми и популярными персонажами", сообщает ТАСС со ссылкой на директора студии Бориса Машковцева.

"Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны. Сейчас уже в производстве "Простоквашино", первая серия появится в начале следующего года ", - цитируется Машковцев.

Далее он акцентировал внимание на факте, что ситуация с авторскими правами Эдуарда Успенского, придумавшего оригинальных персонажей-простоквашинцев, "урегулирована". При этом директор затруднился ответить, будет ли Успенский участвовать в работе над сценариями ребута. "Пока не готов сказать, идут некоторые переговоры", - говорит, пишет РГ.

Добавив: студия начинает разработку и сериала про попугая Кешу. Для затравки данный не менее любимый и легендарный мультфильм будет "перезапущен" в формате короткометражки, которую создатели после рассчитывают "превратить в какую-то крупную форму".

По словам директора, "Союзмультфильм" "практически с нуля начнет привлекать специалистов и восстанавливать конвейер по производству мультфильмов, который был утрачен".

"Мы хотим вернуться к классической форме, когда студия являлась мощной производственной базой", - подытожил Машковцев.

Источник: Публика.мд