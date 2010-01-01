Представители Партии «Действие и солидарность» утверждают, что вице-примар Нистор Грозаву получил незаконно должность временно исполняющего обязанности столичного примара, сообщает Noi.md.

По словам юриста ПДС Сергея Литвиненко, мандат вице-примара Грозаву истек еще в 2011 году. В этих условиях, он не может быть назначен ВРИО примара.

«Небывалая ситуация в столичной примэрии. Кроме истории с уголовным делом и судебном контроле, под которым он находится (то есть, он находится под следствием), Грозаву, с юридической точки зрения, еще с 2011 года он не является столичным вице-примаром. Его мандат вступил в действие в 2007 году и истек в 2011 году, сразу после избрания нового Муниципального совета; ни совет 2011-2015 гг., ни нынешний совет не проголосовал за его избрание на должность вице-примара», утверждает Литвиненко.+

Также он утверждает, что в создавшейся ситуации виноват отстраненный примар Дорин Киртоакэ, который не применил закон в нужный момент, еще в 2011 году.

«Ну, теперь мы видим, что вся эта игра оборачивается, по закону бумеранга, против Киртоакэ – естественно, по сравнению с последним, Грозаву будет полностью независимым. Если дела обстоят именно так, возможно, было бы лучше назначить ВРИО примара какого-нибудь вице-примара со времен Урекяну? Или еще раньше. У тех хотя бы уголовных дел не было…», - прокомментировал Сергей Литвиненко.

Напоминаем, что Нистор Грозаву вступил в должность ВРИО столичного примара после отстранения Дорина Киртоакэ. Грозаву проходит по делу о платных парковках и находится под судебным контролем. Он обвиняется в превышении служебных обязанностей.

Источник:noi.md