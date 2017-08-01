Студенты из Молдовы могут пройти магистратуру в Великобритании за счет ее правительства

Студенты из Молдовы, желающие пройти магистратуру в Великобритании, могут подать заявки для получения стипендии Chevening, предоставляемые правительством этого государства на один год.

Как сообщили «Инфотаг» в посольстве Великобритании в Молдове, «стипендия полностью покрывает стоимость обучения в любом университете Великобритании, транспортные расходы в обе стороны, обустройство, написание диссертации и предоставляет ежемесячную стипендию — около 1 тыс. фунтов ($1300)».

“«В Великобритании одни из самых лучших университетов в мире, поэтому мы предоставляем возможность студентам из 160 стран получить достойное образование, развиваться, заводить связи. Многие из воспользовавшихся стипендиями, стали лидерами и руководителями на родине. Эта возможность может изменить жизни людей в лучшую сторону», — сообщила посол Великобритании в РМ Люси Джойс (Lucy Joyce).

По ее словам, «стипендии выделяются людям, стремящимся стать лидерами, и имеющим потенциал принимать решения на государственном уровне».

“«Обязательное условие — магистры, получившие образование в Великобритании, обязательно должны вернуться в Молдову хотя бы на ДВА года ДЛЯ активной деятельности. Также кандидаты на получение стипендии должны владеть английским языком. Посольство выберет около 30 заявлений, после чего кандидаты пройдут собеседование, где должны продемонстрировать лидерский потенциал, достижения и приоритетные направления. Также кандидаты могут самостоятельно выбирать университет, специальность и город проживания», — сказала Джойс.

Заявления на 2018-2019 учебный год принимаются до 7 ноября.

Стипендии Chevening — глобальная программа стипендий, утвержденная правительством Великобритании в 1983 г. и финансируемая министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Стипендия призвана поддержать целеустремленных молодых людей, желающих развивать родную страну. Ежегодно правительство Великобритании спонсирует более 1,5 тыс. студентов из 160 стран мира. За 34 года стипендию получили более 48 тыс. магистров, в том числе из Молдовы.