В школах, гимназиях, лицеях нашей страны вакантны две тысячи мест учителей. Больше всего не достает их в сёлах. Особенно — в Унгенском районе, где не хватает 137 педагогов. Чаще всего гимназии и лицеи нуждаются в учителях по дисциплинам реального профиля.

Григорию Кэлдаре 68 лет, но он до сих пор преподает. Правда, не физику и математику, как раньше, а французский язык. Кроме него в мугуренской гимназии работают еще пять учителей пенсионного возраста. Поэтому каждому молодому специалисту здесь рады. «В нынешнем году к нам направили одного учителя. Он — уроженец здешних мест, выпускник нашей гимназии. Мы очень рады его возвращению», — сообщил директор гимназии им. В.Бадю Александр Рошка.

Министерство просвещения разработало ряд программ поддержки молодых специалистов. Они призваны компенсировать нехватку кадров в регионах. «Мы пошли по пути создания филиалов крупных школ. В учебных заведениях, где учеников немного, работают приходящие учителя. Они ведут те же предметы, что и по основному месту работы», — рассказала замминистра просвещения Елена Черней.

Жители сёл уверены, что молодежь не хочет ехать в регионы из-за отсутствия приемлемых бытовых условий и низких заработков: «В селе жизнь тяжелая. В поисках хорошо оплачиваемой работы все стремятся в город. Денег ни у кого нет, и все дорого», «Главная причина – низкие зарплаты. Вот люди и едут в другие страны. Когда границы были закрыты, все сидели дома, как в загоне».

Молодым специалистам, которые отправляются работать по распределению после вуза, выплачивают подъемные в 30 тысяч леев, после колледжа – 24 тысячи. Кроме того, им возмещают оплату аренды жилья и коммунальных услуг. Деньги выделяют поэтапно в течение трех лет.

Publika напоминает, что с первого сентября зарплаты учителей вырастут на 11 процентов. Всего в школах, гимназиях и лицеях страны работают почти 25 тысяч педагогов.

Источник: Publika.md