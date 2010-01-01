Похоже, что некоторых молдавских бюджетников ждет прибавка к зарплате. Соответствующий законопроект разработан в целях повышения уровня социальной защиты служащих бюджетного сектора с низкой заработной платой. Данный документ вынесен министерством здравоохранения, труда и социальной защиты на публичное обсуждение.

«Предлагается установить должностной оклад первой категории работников на уровне на 1100 леев, что на 100 леев больше, а также увеличения базовой зарплаты по всем категориям единой тарифной сетки», — отмечено в проекте.

В целом оклады по всем категориям повысятся от 100 до 200 леев. Такую прибавку получат более 120 тысяч сотрудников образовательных, медико-санитарных учреждений, а также работники науки, культуры и искусства, сферы соцзащиты, а также других областей. Станут получать больше и военнослужащие, полицейские и другие сотрудники органов.

Система надбавок распределена на несколько этапов. На первом — с 1 сентября 2017 года — прибавка к зарплате ждет сотрудников образовательных учреждений (речь идет о свыше 50 тысячах граждан), а с января 2018 года получать больше будут работники остальных сфер. Всего на эти цели из госбюджета выделят 337 миллионов леев.

Источник: ru.sputnik.md