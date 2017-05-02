В соответствии с предыдущей практикой, летом 2017 года молдавские власти организуют бесплатный отдых в стане для подростков, проживающих в населенных пунктах Зоны безопасности и левобережья, а выпускники учебных заведений региона, подведомственных Министерству просвещения, будут получать стипендии. Данные действия финансируются из государственного бюджета и включены в приоритетные цели правительства по реинтеграции страны, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро политик по реинтеграции.

Таким образом, в целях правильной организации летнего отдыха подростков летом 2017 г., в соответствии с положениями Постановления правительства № 321 от 25.05.2017, были приобретены 300 билетов для учащихся общеобразовательных учреждений восточных районов страны и мун. Бендер, подведомственных Министерству просвещения, оплатив транспортные расходы туда и обратно до места назначения, и были обеспечены услуги для отдыха и восстановления здоровья в летних лагерях страны.

Кроме того, в 2017 году, правительство выделило бюджетные места и запланировало для зачисления в высшие учебные заведения, расположенных на правом берегу Днестра, на I ступень высшего образования (лиценциат) 269 мест со специальным назначением для кандидатов-выпускников общеобразовательных школ из Приднестровья и мун. Бендеры, в том числе выпускников лицеев, обучавшихся по учебной программе, утвержденной Министерством просвещения Молдовы и выпускников лицеев, уроженцев населенных пунктов, расположенных в периметре административной линии вблизи р. Днестр.

Из 269 мест, 40% будут предоставлены выпускникам общеобразовательных школ восточных районов страны и из мун. Бендер, которые обучались по учебной программе, утвержденной Министерством просвещения Молдовы, а также выпускникам – уроженцам указанных районов, обучавшихся в лицеях, расположенных в периметре административной линии вблизи р. Днестр, а 60% будут предоставлены выпускникам общеобразовательных школ из приднестровского региона, обучавшимся по программе 11 классов.

На каждую долю зачисления будет организован отдельный конкурс. Отбор кандидатов будет осуществляться в убывающем порядке средней оценки конкурса.

Выпускники средних школ восточных районов страны и мун. Бендер. обучавшиеся по учебной программе, утвержденной Министерством просвещения, а также выпускники-уроженцы приднестровского региона, которые обучались в лицеях, расположенных в периметре административной линии вблизи р. Днестр, могут участвовать и в рамках конкурса для 15% доли, установленной в п. 40 Рамочного положения об организации зачисления на I цикл – высшее образование (лиценциат) на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом министра просвещения № 272 от 02.05.2017.

При распределении квот на места зачисления, высшие учебные заведения будут работать с количеством распределенных мест для каждой специальности, оставшейся после выделения мест для кандидатов из восточных регионов страны и мун. Бендер.

В случае отсутствии заявок от отобранных кандидатов, непокрытые места будут распределены в рамках дополнительной сессии, кандидатам-участникам общего конкурса.

Вместе с тем, в продолжение инициированных практик в 2011 г. Постановлением правительства № 584 от 24 июля 2017 «Об утверждении Программы деятельности по реинтеграции страны на 2017 г.» было одобрено решение о предоставлении единой материальной поддержки для 8 учебных учреждений с преподаванием на латинской графике в Приднестровье в сумме 600 тыс. леев, по 75 тыс. леев для каждого учреждения, для обеспечения их надлежащего функционирования и технико-материальной модернизации.

Такие действия, поддерживаемые правительством, предусмотрены в инициативах, которые способствуют укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра, поддержке совместных мероприятий в области образования, соблюдению положительных обязательств по отношению к правам и свободам детей и молодежи, а также воссозданию единого пространства в области образования.