Качество предоставляемых учебными заведениями Кишинева услуг неудовлетворительно, хотя в 2017 году в систему образования инвестировано 1,738 млрд. леев.

Как сообщает «Инфотаг», такое мнение высказал глава фракции Европейской народной партии (ЕНПМ) в муниципальном совете Руслан Кодряну.

«Главными причинами неэффективных инвестиций являются бюрократия, удвоение полномочий и игнорирование внедрения новых информационных технологий в управлении», - считает он.

По мнению советника, в системе образования Кишинева слишком много бухгалтеров - 383, годовая зарплата которых превышает 32 млн. леев.

«Большое число бухгалтеров приводит к чрезмерной фрагментации системы государственных закупок в образовательной системе муниципия. Из-за чрезмерной фрагментации для тендеров на малые суммы, правовые требования являются более снисходительными, а это приводит к фальсификации тендеров и, впоследствии, не предоставлению качественных услуг и товаров для детей», - отметил Кодряну.

Он высказался за создание автоматизированной системы финансовой отчетности и централизацию закупок, что «позволит ежегодно сэкономить 20 млн. леев».

«Внедрение этой системы позволит ускорить завершение реформы образования, а сэкономленные финансовые ресурсы будут перенаправлены на более важные потребности системы образования, как например обучение и питание для детей», - сказал глава фракции ЕНПМ.