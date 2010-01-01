Сотрудники Air Moldova написали открытое письмо на имя президента, председателя парламента и премьер-министра с призывом спасти национальную авиакомпанию.

В документе говорится, «что деятельность компании можно описать двумя словами — некомпетентность и коррупция, а основная вина лежит на генеральном директоре Air Moldova — Юлиане Скорпане», передает infotag.md.

«В последние две недели ситуация стала критической. Так, во время рейса Кишинев-Верона 9 июля случились серьезные поломки мотора авиалайнера, что могло привести к катастрофе. Самолет до сих пор находится в Вероне и не может совершать полеты без замены двигателя. А во время рейса Кишинев-Париж у самолета случилась протечка масла. Всего с июня из-за различных неисправностей были отменены 30 рейсов», — утверждают авторы.

По их мнению, директор Air Moldova «ради «живых денег» и «откатов» сократил число техосмотров до минимума».

«Специалистам ограничен доступ к необходимым инструментам, которые находятся в ведении службы безопасности, а времени на проведение техобслуживания практически не выделяется. В авиакомпании работает без трудового договора большое количество молдавских и арабских пилотов с крайне низким уровнем подготовки. Во время международной проверки безопасности авиакомпании, которая проводилась в июле, иностранные эксперты выявили семь серьезных неисправностей в самолетах», — говорится в письме.

Сотрудники также отмечают, что к действиям Скорпана причастны его приближенные из Либеральной партии — Виктор Сула, Сергей Морарь и Василе Хынку и призывают власти «срочно вмешаться в ситуацию, потому, что место Юлиана Скорпана — рядом с Владом Филатом».

Письмо подписали 550 сотрудников компании из различных служб, в том числе технического управления, управления контроля за полетами, управления наземного обслуживания.