Министерство труда, социальной защиты и семьи предлагает, чтобы безработные, получатели социальной помощи, зарегистрированные в территориальных органах занятости населения предоставляли по требованию примара, вице-примара и претора общественно-полезные услуги.

Целью данной инициативы является содействие активной жизни получателей социальной помощи в обществе. По данным статистики, ежемесячно от общего числа получателей социальной помощи 3 тысячи семей имеют, по крайней мере, одного безработного члена. Из этих трех тысяч семей, социальное пособие 700 из них равно 288 леям в месяц.

Согласно одной из инициатив, предложенных для обсуждения на Рarticip.gov.md, вовлечение в общественно-полезную деятельность будет осуществляться с соблюдением нормальной продолжительности рабочего дня, требований безопасности и охраны здоровья, передает IPN.

Исключение будет сделано для семей, для которых установленная сумма социального пособия составляет 30% от уровня минимального гарантированного ежемесячного дохода (то есть 288 леев) и временно нетрудоспособных безработных.

В целях предупреждения злоупотреблений и предоставления льгот определенным получателям со стороны местных органов власти период выполнения общественно-полезной деятельности будет устанавливаться пропорционально размеру социального пособия, которое получает семья, но не должен превышать 40 часов в месяц.

Согласно инициативе, признанные полностью дееспособными несовершеннолетние, достигшие 16 лет и работающие на основании трудового договора, или с согласия родителей и занимающиеся предпринимательской деятельностью, будут иметь право на пособие по социальной помощи и помощи в холодный период года на уровне взрослых людей. Пособие для них составит 70% от уровня минимального гарантированного ежемесячного дохода. В настоящее время они являются получателями социальной помощи только в качестве членов малообеспеченных семей и получают 50% от уровня минимального гарантированного ежемесячного дохода.