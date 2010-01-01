После объявления желтого кода в связи с высокими температурами, пункты реабилитации возобновили свою деятельность. Более 3900 человек обратились за помощью в палатки, установленные в Кишиневе и Бельцах, а также в Каушанах, Унгенах, Хынчештах. Там он могли попить воды и укрыться от солнца в часы пик. Спасатели призывают людей обращаться в пункты реабилитации, чтобы избежать солнечного удара и получить квалифицированную первую помощь. По информации Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД, палатки будет работать в период высоких температур.