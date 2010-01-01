400 молодых людей из Молдовы, из которых 300 с правого берега Днестра и 100 с левого берега, будут отобраны для участия в XIX Международном фестивале молодежи и студентов 2017 года, который будет проходить в Сочи. Пока на этом этапе было подано две тысячи заявок, сообщил президент Республики Молдова Игорь Додон в рамках пресс-конференции, передает IPN.

По словам главы государства, 400 молодых людей будут отобраны Организационным комитетом. Фестиваль будет проходить с 14 по 22 октября.

Программа XIX фестиваля предполагает создание различных интерактивных платформ для групповых дискуссий, конференции на тему молодежных политик и международных отношений, спортивные соревнования, а так же ряд культурных и творческих мероприятий.

В фестивале примут участие 20 тыс. молодых людей более чем из 150 стран мира в возрасте 18-35 лет. Это лидеры различных молодежных организаций, молодые журналисты, спортсмены, ученые, молодые преподаватели, лидеры студенческих организаций, и др. Расходы, связанные с проживанием и питанием, покрываются за счет принимающей стороны.

В ходе пресс-конференции Игорь Додон объявил, что на следующей неделе 100 лучших молодых выпускников из районов Республики Молдова будут приглашены в Администрацию президента для получения дипломов за отличные результаты в учебе. Помимо дипломов, они получат различные учебные предложения, а в Администрацию президента уже поступили предложения для обучения, в частности из Российской Федерации.

«Речь идет о выделении нескольких сотен бюджетных мест в вузы Российской Федерации, мы предоставим возможность учиться в стране или за рубежом. Также мы включим этих молодых людей в базу данных резерва кадров для Администрации президента и будем следить, где они обучаются и в каких областях, чтобы затем пригласить их на работу», - заявил Игорь Додон.

На следующей неделе, 18 июля, под патронажем президента состоится первый Фестиваль для молодежи «Поколение молодежи», который завершится концертом на площади Великого Национального Собрания.

По словам Игоря Додона, в концерте выступят известные артисты: группы MOT, Randi, A-Studio и др. Концерт пройдет в рамках Национальной кампании Люблю Молдову.