Данные переписи населения и жилья Молдовы 2014 г. стали доступными для всех желающих, благодаря запущенному во вторник на сайте Национального бюро статистики (НБС) специального приложения. Как передает агентство «Инфотаг», оно позволяет сделать результаты переписи доступными и понятными.

Министр труда, социальной защиты и семьи Стела Григораш сообщила на презентации проекта, что подобное приложение по визуализации данных переписи впервые используется в Молдове.

«Оно разработано при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и запущено именно 11 июля по случаю Всемирного дня народонаселения», - сказала она.

Представитель ЮНФПА в РМ Рита Колумбия отметила, что данное приложение поможет лучше понять статистику переписи, в том числе в регионах, что даст возможность улучшить демографическую ситуацию в государстве".

По ее словам, на разработку и запуск приложения потребовалось около четырех месяцев, а также $8 тыс.

С помощью http://recensamant.statistica.md пользователи могут выбрать параметры информации, совмещая несколько критериев. Они могут видеть данные одного или нескольких населенных пунктов, районов в зависимости от выбранных тематических показателей. Так, можно генерировать отчёты по трем типам разных данных: люди, хозяйства и жильё.

Приложение также содержит статистические карты для районов и страны в целом, составленные по результатам переписи 2014 г.

Как сообщал ранее «Инфотаг», данные переписи населения за 2014 г. были впервые обнародованы лишь в конце марта 2017 г. Согласно им, население Молдовы официально составляло на дату переписи 2 998 235 человек. В приложении, однако, указана другая цифра переписанных - 2 804 801. А по расчетным данным, которыми до сих пор официально руководствуется НБС, на начало нынешнего года численность постоянного населения Молдовы, учитывая и временно отсутствующих на ее территории, составила без учета Приднестровья и Бендер 3,55 млн. человек, что на 2,2 тыс. меньше, чем годом ранее.