Смена бессрочных водительских удостоверений будет проходить поэтапно. Министерство информационных технологий и связи отказалось от идеи заменить более 600 тыс. водителей водительские права до 2019 года. Об этом рассказал замминистра информационных технологий Виталий Тарлев, сообщает bizlaw.md.

Как отметил замминистра, новый проект поправок в законодательство пока не представлен кабмину, но из-за бурного обсуждения инициативы министерство приняло решение значительно увеличить период времени, за который планируется заменить все бессрочные водительские права, образец которых был установлен в 1995 году.

В настоящее время в Молдове существует три вида вида водительских удостоверений — бессрочные 1995 года выпуска, и на десять лет — 2008 и 2015 года. Власти планируют заменить бессрочные паспорта, так как они не признаются в европейских государствах, а также обязать водителей, достигших возраста 65 лет проходить медосмотр и только потом получать права на пять лет, а не десять, как сейчас.

В настоящее время в Молдове 579,6 тыс. водителей, обладающих бессрочными водительскими правами.