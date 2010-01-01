Национальный банк Молдовы планирует ввести новую монету номиналом 2 лея, заявляет экономист ИРСИ «Viitorul» Вячеслав Ионицэ, цитирует Noi.md.

Одновременно власти планируют заменить купюру номиналом 1 лей на монету. Цель этой меры – сэкономить значительные суммы денег, потому что купюра номиналом 1 лей незначительна по ценности в сумме общих денег, находящихся в обороте, однако она быстрее изнашивается, а затраты на ее обслуживание можно сравнить с затратами по замене всех монет вместе взятых.

По словам экономиста Вячеслава Ионицэ, помимо экономии финансовых ресурсов, введение монеты номиналом 2 лея значительно упростит усилия граждан при оплате/получении денег.

«Очевидно, монеты номиналом 1 и 2 леев будут использоваться в осуществлении небольших сделок – до 10 леев. В этом случае эффективность повышается еще больше, от 2,6 денежных единиц мы дойдем до 1,8 или на 44,4% меньше денежных единиц», – аргументирует Ионицэ.

В среднем переход на монеты в 2 лея сократит число денежных единиц, необходимых для осуществления сделок на 33,4%, что нас, несомненно, должно всех радовать, добавил экономист.

По его словам, если Национальный банк введет эту инициативу, власти должны будут учесть не только дизайн, но и качество этих монет.

«Я очень надеюсь, что новые монеты номиналом 1 и 2 лея будут не только двумя кусочками металла, а будут иметь и дизайнерскую, и нумизматическую ценность, достойную европейской страны, чтобы они стали коллекционными предметами для нумизматов».