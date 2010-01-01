Более половины граждан Молдовы недовольны ситуацией в стране (56%), что на 15% меньше чем в прошлом году. Таковы результаты опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу консалтингового агентства Poliexpert.

Согласно исследованию, озвученному во вторник на пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ», 33% респондентов скорее недовольно ситуацией в стране, что на 11% больше чем в прошлом году. Еще 10% граждан ответили, что скорее довольны, при этом в 2016 г. так считало 4%. Несмотря на то, что очень довольных граждан стало в три раза больше, чем в прошлом году, их доля составила всего 3%.

Порядка 32% респондентов ответили, что скорее поддерживают протесты против властей, 27% - полностью поддерживают, 26% - скорее не согласны с протестующими, а 14% - категорически не согласны.

В рейтинге доверия к институтам власти лидирует резиденция президента с 62%, при этом аппарат президента является единственным государственным институтом, антирейтинг которого (37%) не превышает рейтинг доверия. Правительству доверяет 34%, а не доверяет – 65%. Парламенту - 28% и 71%, соответственно.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня в 110 населенных пунктах Молдовы. В нем приняло участие 1799 респондентов. Погрешность - 2,3%.

Результаты еще одного опроса приводит тот же источник - Фонд общественного мнения по заказу агентства Poliexpert: категорически против объединения Молдовы с Румынией выступает 70% граждан, что на 7% больше чем в прошлом году. Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу объединения с Румынией, то только 23% отдали бы голоса за это. При этом, результаты прошлогоднего исследования демонстрируют, что количество унионистов выросло на 1% до 23%.

Более 76% респондентов считают, что государственный язык должен называться молдавским, а 23% - румынским.

На референдуме по вопросу вступления РМ в НАТО 65% высказалось бы против, 21% - за, а 8% - не определились.

Респондентам также задали вопросы, которые вынес на консультативный референдум президент Игорь Додон. Так 78% выступают за введение в школьную программу предмета «История Молдовы». Более 88% респондентов поддерживает идею сокращения количества депутатов с 101 до 71. На вопрос «Согласны ли вы дать президенту право на роспуск парламента?» 53% респондентов ответили положительно, а 39% - отрицательно. Порядка 73% респондентов выступают за отмену «закона о миллиарде».