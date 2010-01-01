Молдову впервые посетит заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Фумзиле Мламбо-Нгкука.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в представительстве организации в Кишиневе, она посетит Молдову 11-12 июня в рамках поездки по странам Восточной Европы и Центральной Азии.

«Госпожа Фумзиле Мламбо-Нгкука проведет встречи с президентом, премьер-министром, председателем парламента и представителями гражданского общества. Они обсудят национальные и мировые приоритеты в гендерном равенстве, проблемы женщин в РМ и защиту их прав», - сказала представитель организации Марина Ватав.

По ее словам, в рамках визита в центральном парке Кэушень, 11 июня, состоится открытие памятника «Для светлого будущего», символизирующего женщин, переживших насилие. После этого пройдут обсуждения с женщинами и молодежью, пережившей насилие в семье, чтобы рассказать какие меры следует принимать в подобных ситуациях.

В понедельник, 12 июня, в Кишиневе пройдет семинар «Путь женщины к жизни без насилия», на котором представительницы прекрасного пола из разных уголков республики поделятся опытом преодоления насилия.

«ООН- женщины» - структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Она создана в июле 2010 г. Генеральной Ассамблеей ООН с целью улучшения положения женщин и ликвидации их дискриминации. Фумзиле Мламбо-Нгкука из Южно-Африканской республики возглавляет организацию с 2013 г.