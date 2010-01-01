Министерство труда, социальной защиты и семьи обещает, что общий годовой доход бюджетников будет сохранен даже в случае, если в результате введения новой системы его зарплата формально должна уменьшиться.

Власти Молдовы намерены кардинально изменить систему оплаты труда в бюджетной сфере. Министерство труда, социальной защиты и семьи разработало концепцию, которая, по мнению чиновников из ведомства, покончит с фрагментарностью, непрозрачностью и дискриминационностью в сфере оплаты труда.

В ведомстве приводят свои аргументы: разница между минимальными зарплатами в бюджетной сфере и в реальном секторе экономики составляет 50%. Помимо этого существует большой разброс в уровне зарплат среди самих бюджетников. Так, по данным министерства, зарплата начинающего прокурора составляет 12 тысяч 500 леев, а школьного учителя высшей категории шесть тысяч леев. Авторы новой концепции также отмечают, что в настоящее время многие надбавки к базовому жалованию применяются в отсутствие ясных критериев, а некоторые из них просто не аргументированы.

Министерство труда социальной защиты и семьи предлагает ввести принципиально новую систему оплаты труда бюджетникам, которая будет основана на многоуровневом принципе. Для начисления зарплаты рекомендуется ввести порядка 30 уровней, каждый из которых будет подразделяться еще на 6-8 ступеней. Разница в зарплате на каждом уровне будет составлять от 4 до 6%.

Также в проекте концепции предлагается, чтобы непосредственно зарплата состояла из двух частей: стабильной и изменяемой в соотношении 80/20. В какую сторону будет двигаться доход бюджетника зависит от его профессиональной подготовки и специфических особенностей труда.

Профильное ведомство также отмечает, что ежегодно зарплаты могут быть проиндексированы в зависимости от индекса потребительских цен, роста ВВП или изменения средней зарплаты по экономике.