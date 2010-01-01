Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить €37 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб журналисту Эрнесту Варданяну, который был задержан в 2010 году в Приднестровье и приговорен к 15 годам тюрьмы. Кроме того, Россия должна оплатить судебные расходы — это еще €4 тыс.,сообщает Ассоциация «Юристы за права человека».

По материалам дела, Варданян был арестован МГБ Приднестровья в апреле 2010 года и обвинен в шпионаже в пользу Молдовы. Приднестровские спецслужбы провели обыски в квартире журналиста. В конце 2010 года его приговорили к 15 годам тюремного заключения за государственную измену и сотрудничество с молдавскими спецслужбами, но 5 мая 2011 года под давлением международного сообщества он был освобожден.

Согласно показаниям Варданяна, за время своего заключения он несколько раз встречался с представителями спецслужб Приднестровья, которые угрожали ему и его семье в случае отказа от сотрудничества. Так, было записано видео, на котором журналист признает, что сотрудничал с молдавской службой информации и безопасности. Также его заставили написать письма иностранным дипломатам в Кишиневе с сообщением, что все посольства прослушиваются молдавскими спецслужбами. При этом Варданян рассказал, что ему дали понять, что вся операция с его арестом управлялась из Москвы.

Кроме того, суд отмечает действия официального Кишинева. По мнению ЕСПЧ, молдавские власти делали все, что могли — было предпринято несколько попыток освободить Варданяна, тема его заключения поднималась на встречах с представителями международных правозащитных структур, властями ЕС и США. Также молдавские власти оказывали финансовую помощь семье арестованного.

ЕСПЧ постановил, что Россия «осуществляет эффективный контроль» над Приднестровьем, поэтому ответственность за нарушение статей 5, 6 и 8 Конвенции о защите прав человека (права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на уважение частной и семейной жизни) лежит на РФ.

Источник: NewsMaker