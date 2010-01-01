Представителям министерства информационных технологий и связи, ГП „Почта Молдовы” и периодических изданий предстоит обсудить в рамках рабочей группы возможности введения нового типового договора на распространение газет и журналов. Решение было предложено в рамках общественных слушаний, организованных парламентской Комиссией по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам массовой информации о состоянии периодической печати и препятствиях на пути издания и распространения периодических изданий, передает IPN.



Председатель профильной парламентской комиссии Владимир Хотиняну заявил, что проблемы распространения печатных СМИ много обсуждались в последние годы, а к существующим проблемам добавилось и решение примэрии муниципия Кишинев об эвакуации газетных киосков в центре столицы.



Присутствующий на слушаниях представитель муниципалитета заявил, что киоски в центре столицы были эвакуированы в связи с ремонтом проспекта Штефан чел Маре и что должны быть установлены в основе градостроительного проекта по благоустройству территорий после завершения работ. Журналисты ответили, что ремонтные работы не имеют ничего общего с эвакуацией киосков, потому что на их месте теперь „уличные торговцы продают бананы”.



В этом контексте представители периодических изданий отметили, что печатная пресса страдает из-за двух видов давления: на подписку и распространение в розницу.



Исполнительный директор ассоциации независимой прессы Петру Маковей заявил, что "Почта Молдовы" имеет „очень специфический подход”, несмотря на то, что законодательство присваивает данному учреждению статус „национального оператора, ответственного за распространение периодических изданий”.



„Они не оговаривают договоры, даже если заявляют, что открыты для переговоров. Издатели не могу возражать, потому что их посылают к другим дистрибьюторам, но "Почта Молдовы" имеет доминирующее положение, будучи государственным предприятием. Я убежден, что необходимы публичные политики, которые должны учитывать интересы обеих сторон, не только "Почты Молдовы"”, - сказал Петру Маковей.



Он привел в пример применение, начиная с 1 мая, нового тарифа в размере 15 банов за экземпляр для упаковки, не существовавший до сих пор. „Парламент должен вмешаться, чтобы почта строила цивилизованное сотрудничество. Теперь есть только принцип „не нравится - ищи другого поставщика”, - сказал Петру Маковей. По его словам, необходимо рассмотреть возможности косвенного субсидирования периодических изданий, чтобы деньги были предоставлены почте правительством. Таким образом, предприятие должно будет объяснить исполнительному органу каждое повышение тарифов.



Директор периодического издания "Ziarul de Gardă" Алина Раду сказала, что газеты создают рабочие места, но ничего не получают от государства, поэтому нужна концепция продвижения газет, представляющих общественный интерес.



Директор ГП „Почта Молдовы” Сергей Настас заявил, в свою очередь, что на предприятии работают 6 тысяч сотрудников, и в результате трех внутренних аудитов было установлено, что почта ежегодно несет убытки в размере 13 млн. леев от деятельности по распространению газет. Он сказал, что навел порядок в учреждении, потому что четыре года назад был 70-процентный возврат газет.



Депутат Владимир Хотиняну заявил, что постановление предыдущего правительства о субсидировании прессы было отменено, потому что в то время не было финансовой поддержки, в настоящее время, однако, благодаря нынешней экономической ситуации в стране, такой способ поддержки прессы возможен. Он призвал все стороны начать диалог для рассмотрения нового типа договора, который должен лечь в основу подписки в следующем году.