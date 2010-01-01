Доходы свыше миллиона леев задекларировали в 2016 г. 422 жителя Молдовы, что на 17% больше, чем годом ранее (358 человек в 2015 году). Таковы данные Государственной налоговой службы (ГНС), обнародованные во вторник на брифинге ее главой Сергеем Пушкуца.



Как передает "ИНФОТАГ", он отметил, что семь налогоплательщиков заявили о доходах свыше 11 млн. леев. Самый крупный зарегистрированный доход составил 16,45 млн. леев. Самое большое количество - 80 леевых миллионеров - работают в сфере торговли. Самому молодому миллионеру в Молдове 18 лет, самому старшему - 89. Большинство миллионеров - жители Кишинева.



Налоговая служба отмечает, что общее количество граждан с доходом свыше миллиона леев, полученного как в виде зарплат, так и в результате иной деятельности, составляет 1161 человек по сравнению с 1017-ми в 2015-м году. Таким образом, рост составил 14%.



"Общая сумма доходов декларантов-миллионеров - 987 млн. леев, что принесло в бюджет 109,7 млн. лев в виде подоходного налога. Всего за 2016 г. налогооблагаемый доход граждан составил 42,8 млрд. леев, что выражается в 3,12 млрд. для бюджета",- сказал Пушкуца.



По его словам, возросло число и лиц, получивших доходы свыше миллиона леев благодаря дивидендам, недвижимости, продаже сельхозпродукции и налогу роялти. Их число выросло с 659 до 739. В бюджет переведено 220 млн. леев в качестве уплаты налога.



"Упрощенная процедура подачи деклараций существенно повысила эффективность всей налоговой системы, как в качественном смысле, так и по экономии времени, как для физических лиц, так и экономических агентов. Число подавших налоговую декларацию экономических агентов возросло в сравнении с показателями предыдущего года с 91 704 до 93 555. Данный показатель очень важен, так как наглядно демонстрирует общий экономический рост Молдовы", - считает начальник ГНС.