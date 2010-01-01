



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент МГУ им. Ломоносова Андрей Девятков считает высылку российских дипломатов из Молдовы "результатом внутриполитической борьбы". Как передает агентство "ИНФОТАГ", он заявил порталу RuBaltic.Ru, что действия Кишинева "являются, скорее всего, политтехнологическими".



По его мнению, за счет усиления конфликтности в отношениях с Россией правящее в РМ большинство во главе с ДПМ "стремится убедить западные страны, в особенности США, в необходимости его дальнейшей поддержки". Дело в том, что эта поддержка, по словам эксперта, в последнее время снизилась. "То, что правительство РМ идет на обострение, свидетельствует о том, что классические аргументы о "русских танках", захватывающих Молдову, уже не очень работают на западную аудиторию, по крайней мере, не оправдывая откровенных антидемократических инициатив молдавских властей", - считает эксперт.



По его мнению, "управляемое обострение отношений с Россией важно для ДПМ и с точки зрения разыгрывания геополитической карты на внутреннюю аудиторию".



"Власти РМ позиционируют себя в качестве проевропейских и публично критикуют президента Додона за его сближение с Россией. В этой связи ДПМ старается завоевать голоса правого и правоцентристского электората", - отметил Девятков.





