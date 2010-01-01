



В Молдове появится новая государственная награда - Почетная грамота президента. Согласно обнародованному в пятницу указу главы государства Игоря Додона, она учреждается в целях "морального стимулирования физических и юридических лиц за плодотворную государственную, общественную, научную, творческую деятельность и за заслуги в различных областях". Получателями награды, облаченную в специальную папку, могут стать граждане, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, творческие коллективы, независимо от организационно-правовой формы, а также воинские части и подразделения. Она также может быть вручена иностранным гражданам, международным организациям и творческим коллективам других государств.



