Минэкономики объявило второй раунд приватизации на 1 млрд.леев
Второй с начала года раунд приватизации госимущества стартовал в пятницу в Молдове и продлится до конца июня.
Как сообщает "ИНФОТАГ", почти все лоты уже неоднократно выставлялись на торги, но безрезультатно.
На аукцион "с молотка", который пройдет 21 июня, выставлено 10 объектов, которые выставлялись и на предыдущем в марте, причем по той же цене. Заявки на участие можно подавать уже сейчас.
На инвестиционном конкурсе потенциальным покупателям предложены кинотеатры в Фэлешть и Леова. Их цена значительно снижена по сравнению с мартом, как и объем инвестиций. Заявление на участие можно подать не позднее 28 июня.
На коммерческий конкурс вынесены 11 имущественных комплексов. госпредприятий. Их общая стартовая цена - 669,5 млн. леев. Самые дорогие - Кишиневский стекольный завод, за которое государству надеется выручить по меньшей мере 230 млн. леев (-13 млн. леев) и Кишиневский полиграфкомбинат - 149 млн.
На торги на Фондовой бирже с 26 по 30 июня предлагаются пакеты акций государства в 14 АО, в том числе винкомбинат Barza Albă (100%), табачный комбинат Tutun -CTC((90,81%), гостиница Chisinau (60,179%).
Как уже сообщал "ИНФОТАГ", в 2017 г. доходы от приватизации запланированы в пределах 220 млн. леев. Как и в 2016 г. предполагается проведение трех раундов приватизации. В ходе первого удалось продать почти на 80 млн. леев.
В 2016 г. также было проведено три раунда приватизации, в результате которых государству удалось пополнить бюджет на более чем 321 млн. леев, правда, за счет продажи лишь считанных предприятий. В частности, за 85,45% акций государства в АО "Центральный универсальный магазин Unic" выручено 252,2 млн. леев. 39 тыс. акций проданы по стартовой цене в 3700 леев за каждую при номинале 115 леев. Всего на торги было выставлено госимущества по стартовой цене порядка 1,5 млрд. леев.
Как сообщает "ИНФОТАГ", почти все лоты уже неоднократно выставлялись на торги, но безрезультатно.
На аукцион "с молотка", который пройдет 21 июня, выставлено 10 объектов, которые выставлялись и на предыдущем в марте, причем по той же цене. Заявки на участие можно подавать уже сейчас.
На инвестиционном конкурсе потенциальным покупателям предложены кинотеатры в Фэлешть и Леова. Их цена значительно снижена по сравнению с мартом, как и объем инвестиций. Заявление на участие можно подать не позднее 28 июня.
На коммерческий конкурс вынесены 11 имущественных комплексов. госпредприятий. Их общая стартовая цена - 669,5 млн. леев. Самые дорогие - Кишиневский стекольный завод, за которое государству надеется выручить по меньшей мере 230 млн. леев (-13 млн. леев) и Кишиневский полиграфкомбинат - 149 млн.
На торги на Фондовой бирже с 26 по 30 июня предлагаются пакеты акций государства в 14 АО, в том числе винкомбинат Barza Albă (100%), табачный комбинат Tutun -CTC((90,81%), гостиница Chisinau (60,179%).
Как уже сообщал "ИНФОТАГ", в 2017 г. доходы от приватизации запланированы в пределах 220 млн. леев. Как и в 2016 г. предполагается проведение трех раундов приватизации. В ходе первого удалось продать почти на 80 млн. леев.
В 2016 г. также было проведено три раунда приватизации, в результате которых государству удалось пополнить бюджет на более чем 321 млн. леев, правда, за счет продажи лишь считанных предприятий. В частности, за 85,45% акций государства в АО "Центральный универсальный магазин Unic" выручено 252,2 млн. леев. 39 тыс. акций проданы по стартовой цене в 3700 леев за каждую при номинале 115 леев. Всего на торги было выставлено госимущества по стартовой цене порядка 1,5 млрд. леев.