



Второй с начала года раунд приватизации госимущества стартовал в пятницу в Молдове и продлится до конца июня.



Как сообщает "ИНФОТАГ", почти все лоты уже неоднократно выставлялись на торги, но безрезультатно.



На аукцион "с молотка", который пройдет 21 июня, выставлено 10 объектов, которые выставлялись и на предыдущем в марте, причем по той же цене. Заявки на участие можно подавать уже сейчас.



На инвестиционном конкурсе потенциальным покупателям предложены кинотеатры в Фэлешть и Леова. Их цена значительно снижена по сравнению с мартом, как и объем инвестиций. Заявление на участие можно подать не позднее 28 июня.



На коммерческий конкурс вынесены 11 имущественных комплексов. госпредприятий. Их общая стартовая цена - 669,5 млн. леев. Самые дорогие - Кишиневский стекольный завод, за которое государству надеется выручить по меньшей мере 230 млн. леев (-13 млн. леев) и Кишиневский полиграфкомбинат - 149 млн.



На торги на Фондовой бирже с 26 по 30 июня предлагаются пакеты акций государства в 14 АО, в том числе винкомбинат Barza Albă (100%), табачный комбинат Tutun -CTC((90,81%), гостиница Chisinau (60,179%).



Как уже сообщал "ИНФОТАГ", в 2017 г. доходы от приватизации запланированы в пределах 220 млн. леев. Как и в 2016 г. предполагается проведение трех раундов приватизации. В ходе первого удалось продать почти на 80 млн. леев.



В 2016 г. также было проведено три раунда приватизации, в результате которых государству удалось пополнить бюджет на более чем 321 млн. леев, правда, за счет продажи лишь считанных предприятий. В частности, за 85,45% акций государства в АО "Центральный универсальный магазин Unic" выручено 252,2 млн. леев. 39 тыс. акций проданы по стартовой цене в 3700 леев за каждую при номинале 115 леев. Всего на торги было выставлено госимущества по стартовой цене порядка 1,5 млрд. леев.



