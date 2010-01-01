





В случае проведения референдума по вектору развития Молдовы, 52% граждан выступили бы за интеграцию в Евразийский Экономический союз, а 42% - в Европейский союз. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в РМ", которые были представлена на пресс-конференции в среду.



Опрос был проведен в мае-апреле среди 12 322 граждан из 382 населенных пунктов. Погрешность составляет 1%. Опрос проводился американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии.



Согласно опросу, за вступление в ЕАЭС проголосовали бы 52%, 30% - против, 14 - не определились. За интеграцию Молдовы в ЕС выступают 48% опрошенных, 36% - против, 12% - затруднились ответить.



Опрос показал также, что за вступление в НАТО проголосовало бы 18% респондентов, 62% опрошенных выступили против присоединения к Альянсу.



В то же время, за объединение Молдовы с Румынией высказались 24% опрошенных, а 56% - против. Это самый большой показатель сторонников объединения Молдовы с Румынией за все время проведения опросов.



