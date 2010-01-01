



Пять партий могут пройти в парламент, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса "Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в РМ".



Опрос был проведен в мае-апреле среди 12 322 граждан из 382 населенных пунктов. Погрешность составляет 1%. Опрос проводился американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии.



Опрос был проведен по заказу Демократической партии международной компанией Lake Reasearch Partners в партнерстве с Институтом IMAS. В опросе участвовало 12 332 респондентов.



Согласно представленным данным, Партия социалистов (ПСРМ) набрала бы 39% голосов избирателей, Партия "Действие и солидарность" (PAS) - 15%, Демократическая партия (ДПМ) - 8%, партия "Платформа "DA" и Партия коммунистов ПКРМ - по 6%. Опрос показал также, что 16% избирателей не пошли бы на выборы или не знают за кого голосовать. На вопрос, за какую партию они не станут голосовать ни в коем случае, 27% респондентов назвали Либеральную партию, 16% - ДПМ, а 12% - ПСРМ.



Авторы отметили, что данные по всем партиям варьируют, в то время как рейтинг ПСРМ достаточно устойчив.



"ПСРМ совершенно четко лидирует в рейтинге намерений голосования на парламентских выборах. В последнее время изменилась поддержка других партий, особенно PAS, которая потеряла часть электората, которым она располагала до президентских выборов. В то же время, вырос рейтинг Демпартии, которая также проходит в парламенте", - отмечается в исследовании.



Согласно результатам опроса, по уровню доверия лидирует президент РМ Игорь Додон с 34%. За ним следуют председатель PAS Майя Санду и премьер-министр Павел Филип, которым доверяют по 21% респондентов.



Далее следуют председатель Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаный с 16% и председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - с 15%. Лидеру партии "Платформа DA" Андрею Нэстасе доверяют 13% респондентов, а председателю "Нашей партии" Ренато Усатому - 12%.



Председателю парламента Андриану Канду и примару Кишинева Дорин Киртоакэ доверяют по 10% респондентов, председателю ДПМ Владу Плахотнюку - 8%, председателю ЛДПМ Виорел Чиботару и председателю Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) Юрие Лянкэ - по 7%, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу - 3%.



За изменение избирательной системы выступают 57% граждан Молдовы, в то время как 43 % хотят сохранить пропорциональную систему. При этом, 40% выступают за внедрение системы выборов по одномандатным округам, а 17% - смешанной. На момент проведения опроса проводилась массовая кампания по пропаганде одномандатной системы, а два законопроекта еще не были объединены.



