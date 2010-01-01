UFI приглашает весь мир присоединиться к празднованию Всемирного дня выставок 2017

Полным ходом идут приготовления к Всемирному дню выставок (#GED17), который пройдет 7 июня 2017. Благодаря совместной работе национальных выставочных ассоциаций, профессионалы индустрии уже сегодня начинают планировать мероприятия для празднования GED17 в своих странах.

Лозунг Дня 2017 «Думай глобально, действуй локально», GED17 делает особый акцент на человеческий аспект выставок. Он продемонстрирует возможности для развития бизнеса, профессионального развития внутри отрасли, обмена опытом и знаниями.

Всемирный день выставок – день, когда мы чествуем выставочную индустрию и людей, которые в ней работают. Всемирный день выставок показывает значение выставок для развития бизнеса, рабочих мест и инвестиций. Всемирный день выставок – это шанс отдать должное выставочной индустрии и показать ее позитивное влияние на бизнес, инновации, рост рабочих мест и инвестиций.

Онлайн и посредством национальных и местных мероприятий, люди всех континентов присоединятся к кампании GED17, от площадок и организаторов до студентов, локальных партнеров и государственных органов.

“UFI призывает каждого, кто работает в выставочной индустрии, принять участие во Всемирном дне выставок 7 июня, и заявить о своем участии громко и гордо!” призывает д-р Андреас Грушоу, президент UFI, ассоциации, которая координировала работу по Всемирному дню выставок в прошлом году и будет продолжать это делать в этом году совместно с рабочей группой.

“В 2016 году первый в мире Всемирный день выставок собрал всех представителей выставочной индустрии, чтобы продвигать ценность выставок во всем мире. GED17 обещает собрать еще больше участников: это отличная глобальная инициатива, которая, похоже будет развиваться с каждым годом,” отмечает д-р Грушоу.

Чтобы показать значение выставок, UFI сообщает следующее:

*Более 206 млн. посетителей – и 4,4 млн. экспонентов посещают выставки ежегодно

* Выставки обеспечивают высокий ROI для участников. В среднем, на каждый потраченный евро экспоненты получают 2 евро во время выставки и 8 евро в течение 3-10 месяцев после выставки

* Посетители и компании ежегодно тратят около 98 млрд. евро (109 млрд. долларов США) на участие в выставках

* Около половины этих расходов обеспечивают прибыль непосредственно выставочной индустрии (организаторам, площадкам..), другая половина – доходы смежных отраслей региона (гостиницы, транспортные компании...)

* Выставочная индустрия обеспечивает 680000 рабочих мест в сфере продаж, маркетинга, операционной деятельности и других областях.

Для справки: 2016 первый Всемирный день выставок привлек тысячи профессионалов индустрии из 60 стран. Среди мероприятий местного масштаба были курс LiveCom Academy, акция «Встретимся на выставке», Ночь выставок и пробег. В этот день проходили встречи с представителями власти, пресс-конференции, семинары и дни открытых дверей. В соцсетях развернулась активная кампания. К группе в Facebook присоединились 200 новых членов, было размещено множество фото, видео, GIF-файлов, пресс-релизов, статей и интервью.