«Исторические раскопки «Лагерь шведского короля Карла XII в Варнице. Восстановление памяти», - так называется завершившаяся накануне в Национальном музее истории Молдовы международная конференция.

Как сообщили «Инфотаг» в министерстве культуры, она стала завершающей частью программы мероприятий, организованных в рамках проекта «Исторические раскопки «Лагерь шведского короля Карла XII в Варнице - восстановление и продвижение», стартовавшего 1 апреля 2016 г.

Организаторами конференции выступили Национальный музей истории в сотрудничестве с посольством Швеции в РМ, общественной организацией «Женщины, Надежда, Будущее» (Варница), Музеем армии в Стокгольме и молдавским посольством в Швеции.

Заместитель министра культуры Георге Постикэ отметил, что в рамках проекта проведены археологические и историко-документальные исследования, организованы многочисленные выставки, изданы монографии, отремонтирован памятник Карлу XII в Варнице.

«Отрадно, что, благодаря исследованиям коллег из Национального музея истории Молдовы, найдены артефакты, имеющие отношение к лагерю короля Карла XII. Надеемся, что этот проект будет успешным и в результате у нас откроется музей под открытым небом, объект культурного наследия, который будет способствовать дальнейшим добрым отношениям между Швецией и Молдовой», - сказал он.

В рамках конференции состоялись открытие выставки фотодокументов и презентация сборника, изданного в этом году в Кишиневе, а также изданного в 2015 г. сборника шведских авторов. Участники конференции посетили исторический раскоп, в том числе обсудив вопрос изыскания денежных средств на продолжение проекта.

Археологические находки на месте раскопок в Варнице датируются началом XVIII в., когда в 1709 г., после поражения в Полтавской битве от России, король Швеции Карл XII и около 1000 шведских солдат прибыли сначала в Бендеры, а затем в Варницу, где находились до 1713 г.