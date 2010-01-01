



Пара сожителей в Кишиневе приговорена к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, за убийство двух новорожденных детей. Прокуроры доказали в суде, что в 2009 г. женщина, родив ребенка в частном доме, заставила мужа нанести ему смертельный удар. Затем мужчина закопал бездыханное тело новорожденного за домом. Через два года родился второй ребенок, пара убила и его. На этот раз новорожденного утопили в емкости с водой, после чего похоронили. На допросах обвиняемые отказались признать свою вину. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано.

