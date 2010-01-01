



Период каникул в детских садах будет установлен местными органами власти и администрацией учреждения после консультаций с родителями. Такое изменение внесло министерство просвещения в типовое Положение по организации и функционировании дошкольных образовательных учреждений.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве, решение о периоде каникул в детских садах будет принято до 1 декабря 2017 г.



"Родители будут осведомлены об окончательном решении и поправках в Регламенте по организации и функционировании детских садов в летний период не позднее, чем за 30 дней до начала каникул. Изменения в Регламенте были внесены после повторных публичных консультаций с родителями и представителями местных властей", - сказала представитель министерства.



По ее словам, местные органы власти и администрация детского сада, закрывающегося на летние каникулы, примут меры по распределению детей в ближайшие детские сады, дневные центры, лагеря, работающие в этот период.



Справка "ИНФОТАГ": Минпросвет представил в марте 2017 г. Регламент об организации летних каникул в дошкольных учреждениях сроком до 42 дней, который вызвал недовольство среди родителей.



